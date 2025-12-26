12 продуктов и добавок, которых стоит избегать при гипотиреозе

Нарушения работы щитовидной железы могут незаметно ухудшать самочувствие, влияя на энергичность, настроение и вес. Гипотиреоз часто проявляется малозаметными симптомами, которые люди списывают на усталость или стресс, хотя причина кроется глубже.

Именно поэтому питание становится важным инструментом для поддержания работы щитовидной железы. Правильный выбор продуктов помогает уменьшить воспаление, стабилизировать гормоны и улучшить общее состояние организма, пишет eatthis.com.

Эксперты отмечают: хотя не все факторы можно контролировать, питание играет ключевую роль. "Следите за качеством продуктов, отказывайтесь от искусственных красителей и ароматизаторов, выбирайте натуральную пищу. Баланс – вот что самое важное", – отмечает медсестра-практик функциональной медицины Марсель Пик.

Ниже приведен перечень продуктов, которые могут навредить щитовидной железе при гипотиреозе.

Брокколи, брюссельская капуста и другие крестоцветные

Овощи вроде брокколи, цветной капусты, шпината и брюссельской капусты невероятно полезны, однако при гипотиреозе они могут действовать не в вашу пользу. Из-за высокого содержания гойтрогенов эти овощи способны усиливать проявления болезни – особенно у людей с дефицитом йода или при чрезмерном их употреблении.

"Гойтрогены значительно менее активны после термической обработки, поэтому лучше есть их приготовленными. Последнее, что я хочу советовать людям, это исключать овощи из рациона". Однако в сыром виде и в больших порциях они могут влиять на функцию щитовидной железы", – объясняет диетолог Фиорелла ДиКарло.

Сладости и десерты

Регулярные порции мороженого, пирожных, желейных конфет и выпечки не только вредят общему здоровью, но и усиливают воспаление в организме. А именно оно является основой многих хронических болезней, отмечает доктор Сьюзен Блум. Исследования показывают, что воспалительный процесс снижает эффективность иммунной системы и способствует прогрессированию рака щитовидной железы. Воспаление также связывают с тиреоидитом и последующим развитием гипотиреоза.

Тунец, рыба-меч и другие крупные хищные рыбы

Крупные морские хищники – акула, королевская скумбрия, тунец, рыба-меч – накапливают больше ртути, чем более мелкие виды. Блум советует ограничиться двумя-тремя порциями такой рыбы в неделю. Выращенный лосось также может содержать больше ртути, ведь в его рацион часто входят другие рыбы.

Немного ртути есть во всей рыбе, поэтому паниковать не стоит – главное, не превращать суши в ежедневную традицию.

Избыток йода

Йод необходим для работы щитовидной железы, но его избыточное количество может вызвать ее угнетение и вызвать вялость. "Источники йода: йодированная соль, добавки и отдельные виды рыб", – говорит Блум.

Врач может назначить анализ мочи на 24 часа, чтобы оценить уровень йода. Оптимальный диапазон – 100-200 мкг/л. Если показатель завышен, стоит отказаться от поливитаминов с йодом.

Кале

Капуста кейл – любимый "суперфуд", который часто добавляют в салаты в сыром виде. Но для людей с недостатком йода она может стать проблемой. "Кейл в сыром виде может выступать настоящим врагом щитовидной железы, поэтому лучше ешьте ее приготовленной", – отмечает Блум.

Если очень хочется добавить ее в салат, ограничьтесь максимум двумя небольшими порциями в день.

Хот-доги и готовые мясные нарезки

Переработанное мясо содержит много искусственных добавок, которые могут негативно влиять на щитовидную железу. ДиКарло объясняет: "Посмотрите на этикетку – там меньше настоящих продуктов, чем искусственных ингредиентов, которых в природе просто не существует".

Именно такие добавки и создают дополнительную нагрузку на эндокринную систему.

Кальций- и железосодержащие добавки

Эти минералы могут снижать эффективность препаратов для лечения гипотиреоза. Клиника Майо отмечает, что кальций и железо блокируют усвоение левотироксина, содержащегося в Synthroid и Levothroid.

"Принимать лекарства для щитовидной железы нужно ежедневно одинаково, минимум за час до еды и никогда вместе с минеральными добавками. Добавки лучше переносить на ужин или поздний прием пищи", – говорит Блум.

Хлеб, макароны и злаковые продукты с глютеном

Люди с целиакией и непереносимостью глютена чаще страдают тиреоидитом Хашимото, и наоборот. Это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует щитовидную железу, сейчас является самым распространенным аутоиммунным диагнозом.

Разогрев пищи в пластике

Нагрев пищевых продуктов в пластиковых контейнерах способствует попаданию в пищу химических веществ, которые способны нарушать работу эндокринной системы. Лучше перекладывать блюда на керамическую, фарфоровую или другую термостойкую посуду.

Пластики содержат эндокринные разрушители, имитирующие природные гормоны, в том числе гормоны щитовидной железы.

Мясо и молочные продукты с гормонами и антибиотиками

Обычные молоко, сыр, масло и мясо могут содержать остатки гормонов и антибиотиков, которые способны негативно влиять на щитовидную железу. Чтобы избежать этого, стоит отдавать предпочтение органическим или хотя бы продуктам без гормонов и антибиотиков.

Жареная пища

Жареные, жирные блюда усиливают воспалительные процессы. А воспаление, связанное с тиреоидитом Хашимото, часто переходит в гипотиреоз. Болезнь преимущественно поражает женщин среднего возраста, но может возникать в любом возрасте.

Упакованные снеки и сладкие батончики

Большинство промышленных снеков содержит кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, который организм метаболизирует иначе, чем обычный сахар. "Такие продукты способны провоцировать гормональный дисбаланс и способствовать набору веса, что особенно нежелательно при гипотиреозе", – объясняет ДиКарло.

