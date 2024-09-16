12 спорных продуктов, которые считаются полезными
Знали ли вы, что некоторые продукты, которые считались вредными, могут быть полезными для здоровья? На самом деле они не только не влияют на набор лишнего веса, но и помогают снизить риск заболеваний.
Некоторые исследования показывают, что многие из этих продуктов богаты питательными веществами, которые способны влиять на здоровье, укрепляя его и способствуя в борьбе с некоторыми болезнями. О какой еде идет речь и почему вам стоит пересмотреть свой рацион, рассказали в Eat This, Not That.
Пища с содержанием жира
Не все жиры делают вас толстыми, поскольку правильные жиры помогают телу функционировать и поддерживают обмен веществ. Они способствуют лучшему усвоению витаминов и снижают риск сердечных заболеваний. Кроме того, жиры из минимально обработанных продуктов (лосось, авокадо или орехи) содержат много полезных микроэлементов, а замена их на сахар или углеводы, может ухудшить инсулиновый баланс, провоцируя риск развития диабета.
Яйца
От яичных желтков не стоит отказываться, поскольку новые исследования показывают, что на уровень холестерина в нашем организме влияют именно типы жиров. Кроме того, желток содержит холин, который помогает ускорить метаболизм и уменьшить жировые отложения. Также, в нем есть важные питательные вещества, поддерживающие здоровье сердца. Учтите, что потребление целого яйца может быть полезным для поддержания веса и здоровья.
Сливочное масло
Не бойтесь сливочного масла с высоким содержанием жира, а особенно из молока травяного подкорма, поскольку оно полезно для здоровья. Такое масло содержит жирные кислоты, которые поддерживают энергию и улучшают работу мозга. Оно также является источником конъюгированной линолевой кислоты (CLA) и масляной кислоты, которые помогают бороться с раком и поддерживают клеточную функцию. Однако, избегайте маргарина и спредов с транс-жирами, которые наоборот - вредят здоровью.
Орехи
Орехи содержат насыщенные жиры, но также богаты полезными веществами. В частности, орехи являются источником жирных кислот омега-3, магния и мононасыщенных жиров, полезных для работы сердца. Исследования доказывают, что умеренное потребление орехов снижает риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа. Однако, учитывая их калорийность, орехи следует употреблять в умеренных количествах.
Бекон
Бекон может стать частью здорового питания, ведь свинина содержит полезные белки и мононенасыщенные жиры. Однако, вместо бекона, наполненного насыщенными жирами, выбирайте этот продукт без нитритов натрия. Кроме того, помните о размере порции, чтобы не переборщить. Нескольких кусочков будет достаточно.
Картофель
Хотя картофель имеет много углеводов, он отлично утоляет голод. Исследования показывают, что картофель даже лучше насыщает, чем коричневый рис и овсянка. Кроме того, охлажденный картофель может эффективно уменьшить голод благодаря устойчивому крахмалу, который медленнее расщепляется.
Цельное молоко
Молочные продукты с полным содержанием жира не повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний или диабета 2 типа. Выбирайте молоко с содержанием жира не менее 1%, а лучше всего - цельное молоко (около 3,5%). Кроме того, для улучшения здоровья отдавайте предпочтение органическому молоку травяного подкорма для получения большего количества жирных кислот омега-3 и CLA.
Кокосовое масло
Кокосовое масло содержит "здоровые" насыщенные жиры, происходящие от лауриновой кислоты, которая борется с бактериями и повышает расход энергии. Исследования показывают, что кокосовое масло может уменьшить жир на животе, поскольку его преимущественно превращают в энергию, а не в жир. Кроме того, оно также повышает уровень "хорошего" холестерина ЛПВП, что может снижать риск сердечных заболеваний. Используйте кокосовое масло для жарки для поддержания здоровья и контроля веса.
Красное мясо
Уменьшите потребление красного мяса до 2-3 порций в неделю, выбирая нежирные сорта. Они могут поддержать ваши цели по похудению, уменьшить воспаление и улучшить энергию. Кроме того, мясо от животных, употреблявших травяной подкорм, имеет меньше калорий и больше железа и омега-3 жирных кислот, что способствует здоровью.
Красное вино
Красное вино в умеренных количествах может быть полезным благодаря содержанию антиоксидантов. Кроме того, пицеатанол в красном вине помогает контролировать рост жировых клеток, а эллаговая кислота улучшает метаболизм и замедляет рост жира. Ресвератрол, содержащийся в вине, также может уменьшать негативные эффекты малой физической активности, такие как потеря мышц и повышение уровня сахара в крови.
Кофе
Кофе может улучшить здоровье благодаря флавоноидам, которые поддерживают сердце и уменьшают риск диабета 2 типа. Кроме того, хлорогеновая кислота в кофе уменьшает всасывание глюкозы и ее выработку, что помогает предотвратить диабет. Этот напиток прекрасно ускоряет метаболизм, сжигает жир на животе и снижает тревогу. Употребление 3-5 чашек кофе ежедневно может уменьшить общий риск смерти на 15%.
Шоколад
Темный шоколад с высоким содержанием какао богат флавоноидами, которые уменьшают стресс и помогают снижению веса. Обработанные шоколадные продукты могут содержать сахар, искусственные добавки и транс-жиры, что снижает их пользу. Для максимальных преимуществ выбирайте темный шоколад с содержанием какао от 74%.
Ранее OBOZ.UA рассказал, какие продукты могут неожиданно помочь потерять вес.
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