12 способов похудеть: почему вам не обойтись без лимона

Лимон - это недооцененный фрукт, который имеет мощное влияние на организм и может бороться с жировыми отложениями. Лимон содержит половину дневной нормы витамина С, который помогает снижать уровень стрессового гормона кортизола, что, в свою очередь, уменьшает аппетит и способствует похудению.

Видео дня

Кроме того, он обогащён полифенолами, которые могут предотвращать накопление жира, а их кожура, в частности пектин, поддерживает чувство сытости. Как ввести лимон в свое привычное питание, рассказали в Eat This, Not That.

Детоксикация с помощью лимонной воды

Вода с лимоном - это отличный способ получения эффекта детоксикации. Лимон содержит антиоксидант D-лимонен, который может поддержать метаболизм, а также даст вам дополнительную порцию витамина С. Смешивайте лимоны с апельсинами или лаймами, чтобы разнообразить вкус. Это простой и полезный способ поддержать свое здоровье и оптимальный водный баланс.

Чай с лимоном

Ежедневное употребление зеленого чая в сочетании с физическими упражнениями может помочь вам похудеть и улучшить здоровье. Полифенолы в чае снижают риск сердечных заболеваний и рака, но их эффективность снижается до попадания в кровь. Однако, добавление лимонного сока в чай помогает сохранить эти полезные вещества.

Придание аромата жареным овощам

Выложите овощи на противень, сбрызните их оливковым маслом, добавьте соль и перец, а затем запекайте при 200°C в течение 30 минут. После запекания добавьте немного лимонного сока для усиления вкуса. Однако, не добавляйте сок до запекания, чтобы сохранить все полезные свойства лимона.

Домашняя заправка к блюдам

Замените магазинные заправки на свежую лимонную, поскольку это поможет похудеть. Для этого, просто смешайте лимонный сок, цедру, мед, тимьян, оливковое масло, соль и перец по вкусу.

Чистка от пестицидов

Хлорорганические соединения в пестицидах могут замедлять обмен веществ, затрудняя похудение. Чтобы минимизировать влияние токсинов, выбирайте органические фрукты и овощи, особенно те, которые можно есть с кожурой. Если органику покупать не получается, попробуйте смешать воду с лимонным соком и обрабатывать этой смесью овощи перед чисткой. Лимонный сок помогает удалять остатки пестицидов и действует как природный дезинфектор.

Лимонад от жары

Когда вам захочется освежиться лимонадом, лучше откажитесь от магазинного напитка. В стакане лимонада может быть до 25 граммов сахара, что составляет половину от суточной нормы. Чтобы уменьшить количество сахара, приготовьте домашний лимонад, используя меньше лишних подсластителей.

Маринад для мяса

Используйте лимонный сок в качестве натурального маринада для мяса - его кислота прекрасно размягчает даже жесткие куски. Просто нанесите сок на мясо перед приготовлением и дайте ему немного промариноваться перед жаркой.

Здоровые десерты

Выбирайте полезные десерты, которые не навредят вашей диете. Например, приготовьте лакомство из фиников, овса, кокоса и лимона, что является вкусной и полезной альтернативой магазинным сладостям. Такие перекусы помогут утолить желание сладкого и поддержать стройность.

От потемнения фруктов и восстановления вида салатов

Чтобы фрукты и овощи не темнели, окуните их в холодную лимонную воду - это поможет сохранить свежесть. А если у вас немного завял салат, замочите его в воде с соком половины лимона и охладите в течение одного часа. Такой простой прием сохранит продукты свежими и аппетитными.

Кубики изо льда

Если детокс-вода вам не по вкусу, добавьте кусочки лимона и другие фрукты и травы в форму льда. Таким образом, когда лед будет таять, ваш напиток постепенно получит свежий, насыщенный аромат.

Приправа для усиления вкуса

Улучшайте вкус блюд с помощью лимона, а не жиров и соли. Лимон подходит к мясу, овощам и даже десертам, делая их более вкусными. Поэтому, добавьте немного лимонного сока или цедры в свои блюда, чтобы получить свежий вкус и уменьшить калории.

Улучшение вкуса коричневого риса

Во время приготовления коричневого риса, добавляйте немного лимонного сока в воду. Так рис становится ароматнее, а лимонная кислота помогает сохранить его легкую текстуру.

Полезные и вкусные коктейли

Откажитесь от сладких миксов и приготовьте свежий лимонный коктейль. Для этого, смешайте в шейкере 1 стакан водки, 1/4 стакана лимонного сока и 1/4 стакана сахара. Взболтайте смесь и разлейте в 3 бокала. Для элегантности коктейль можно подать с ломтиком лимона.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему следует пить воду с лимоном.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.