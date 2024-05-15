Утренний ритуал: почему вода с лимоном должна стать вашей привычкой

Вода с кусочком лимона утром - это самый простой и популярный способ запустить все необходимые процессы в организме. Кроме того, вода с лимоном содержит антиоксиданты и витамин С, который улучшает иммунитет и способствует здоровью кожи.

Какие преимущества следует ожидать от такого утреннего ритуала и почему польза воды с лимоном не является мифом нутрициологов? Об этом узнавали в OBOZ.UA.

Увлажнение и насыщение витамином С

Начало дня с употреблением лимонной воды не только обеспечивает организм влагой, но и восполнит необходимость организма в витамине С, что является чрезвычайно важным для здоровья. Витамин C защищает клетки от свободных радикалов, помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Облегчает запор и действует как слабительное

Лимонная вода, которую употребляют теплой или горячей, способствует бесперебойной работе пищеварительной системы и облегчает дефекацию, что делает ее эффективным средством для пищеварения. Стакан этого напитка после пробуждения может помочь запустить процессы пищеварения и облегчить состояние запоры.

Балансирует уровень pH организма

Употребление теплой лимонной воды натощак помогает сохранить уровень pH в организме, что полезно для здоровья пищеварительной системы и стабильности кровяного давления. Этот напиток способствует поддержанию естественного равновесия pH, что может предотвратить некоторые заболевания, связанные с нарушением этого баланса.

Помогает сжигать лишние килограммы

Исследования на мышах показали, что полифенольные антиоксиданты в лимоне могут способствовать снижению жирового содержания в организме. Предполагается, что употребление лимонной воды натощак может иметь определенные преимущества для похудения. Кроме того, если добавить капельку меда в напиток, это может не только улучшить его вкус, но и увеличить его полезные свойства.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, почему чай следует пить именно с лимоном.

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