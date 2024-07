12 углеводов с высоким содержанием белка: советы для оптимального рациона

Если вы планируете переосмыслить свои покупки, чтобы скорректировать рацион, вас совсем не обязательно позабавиться от привычной еды. В частности, уменьшение углеводов не означает полного отказа от любимых продуктов.

Вы можете выбрать продукты с высоким содержанием белка вместо обычных богатых углеводами, что поможет избежать переедания и улучшить самочувствие. В Eat This, Not That! собрали 12 лучших и худших продуктов о свойствах которых вам следует знать, формируя свой рацион.

Паста

Безглютеновые продукты не обязательно здоровы. Например, лапша из чечевицы содержит меньше углеводов и больше белка, чем другие безглютеновые продукты. Если выбирать макароны, лучше предпочесть варианты с растительным белком.

Чипсы

Хотя это может показаться невозможным, однако чипсы можно есть без ущерба для здоровья. В частности, это касается кукурузных чипсов, которые могут вмещать 10 г белка в каждой своей порции, что делает их более питательными, чем обычные чипсы. Однако, прежде чем покупать первую пачку, которую вы увидели в магазине, - тщательно ознакомьтесь с составом продукта.

Пицца

Вместо традиционной пиццы с большим количеством калорий, жиров и углеводов можно выбрать замороженный вариант с низким содержанием углеводов. В частности, вы можете приготовить или найти пиццу, в которой вместо привычных лепешек используется курица, пармезан или овощи. Такая пицца содержит гораздо меньше углеводов и не сможет испортить вашу фигуру.

Мороженое

Если от мороженого вас удаляет высокое содержание сахара, углеводов и насыщенных жиров, следует присмотреться к более здоровым вариантам. В частности, сегодня существует множество вариантов мороженого без сахара или протеиновые варианты с высоким содержанием орехов. Это позволяет наслаждаться десертом без чувства вины.

Блинчики

Блинчики могут увеличить потребление углеводов, в то время как во время завтрака лучше сосредоточиться на белках. Джим Уайт, эксперт по питанию, рекомендует употреблять 15-25 г белка утром. Для этого можно присмотреться к специальной смеси для выпечки, которая уменьшит углеводы и предоставит дополнительные белки для завтрака.

Смузи

Смузи могут содержать много углеводов и сахара, количество которых даже может превышать их долю в некоторых сладостях. Альтернативно смузи с арахисовым маслом может стать постным шоколадным смузи, который имеет меньше сахара и калорий, что позволяет белку быть основным компонентом.

Йогурт

Следует избегать йогуртов с высоким содержанием сахара, даже если они содержат определенное количество белка в своем составе. Вместо них выбирайте варианты, которые имеют меньше калорий и углеводов, не содержат жира и обеспечивают при этом дополнительное количество протеина.

Хлеб

Некоторые диетологи считают, что салат айсберг является лучшей альтернативой хлебу, однако это не всегда так. Выбирайте органические продукты с высоким содержанием белка вместо менее полезных вариантов и наслаждайтесь цельнозерновым хлебом.

Пончики

Рогалики или пончики не являются идеальным выбором для завтрака, но это не значит, что их нужно исключать из рациона. Выбирайте варианты с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов и попробуйте сочетать их с натуральным арахисовым маслом.

Крендели

Крендели могут быть как точными, так и неточными, но важно не преувеличивать. Приправка медовой горчицей и луковым ароматизатором не улучшит вкус, но добавление белка однозначно сделает такую закуску лучше.

Тортилья

Трудно представить гуакамоле или сальсу без хрустящих треугольников из тортильи. Всего одна порция этого снека обеспечивает 10 г белка и только 10 г углеводов. Кроме того, эти чипсы имеют меньше углеводов и больше белка в своем составе, что вполне полезно организму.

Злаковые

Выбирая хлопья, следует обращать внимание на содержание сахара и углеводов в вашем завтраке. Например, отруби с изюмом могут содержать больше сахара и углеводов, чем вы ожидаете. Чтобы компенсировать это, рассмотрите хлопья с высоким содержанием белка.

