Меньше жира или углеводов: какой рацион лучше подходит для похудения

Веками диеты с низким содержанием жира и углеводов были в центре внимания в мире здоровья и питания. Диеты с низким содержанием жира сосредоточены на уменьшении насыщенных жиров для улучшения здоровья сердца и контроля веса, в то же время диеты с низким содержанием углеводов направлены на ограничение углеводов для контроля уровня сахара в крови и стимуляции сжигания жира.

Как определиться, каким образом эти диеты помогают терять лишний вес, каково их влияние на здоровье человека и что из этого подходит именно вам? Об этом рассказали в Eat This, Not That!

Диеты с низким содержанием жира

Диета с низким содержанием жира стала популярным выбором для тех, кто стремится похудеть. Уменьшение потребления жиров помогает снизить общее калорийное потребление, способствуя процессу похудения. Выбор продуктов с низким содержанием жира, таких как фрукты, овощи, цельные зерна и нежирные белки, помогает чувствовать себя сытым потребляя значительно меньше калорий.

Также, уменьшение потребления насыщенных жиров может улучшить работу сердца и уменьшить риск хронических заболеваний, что помогает поддерживать нормальное самочувствие во время похудения.

Низкоуглеводная диета

Это эффективный инструмент для похудения по нескольким причинам. В частности, такая диета способствует стабилизации уровня сахара в крови, уменьшая тягу к еде. Рацион при низкокалорийной диете побуждает употреблять больше белков и жиров, что обеспечивает ощущение сытости, подавляя чувство голода.

Таким образом легче естественным способом уменьшить количество калорий и, соответственно, к уменьшению веса. Кроме того, низкоуглеводные диеты могут привести к потере лишней воды в организме, ускоряя похудение.

Что лучше для похудения?

Обе диеты имеют свои уникальные возможности и преимущества. Низкожировые диеты направлены на уменьшение жиров, чтобы снизить общее калорийное содержание, а низкоуглеводные диеты предусматривают ограничение углеводов для активации процесса сжигания жира.

Согласно некоторым исследованиям обе диеты могут быть эффективными в долгосрочной перспективе. Поэтому, чтобы правильно выбрать диету опираясь на собственные цели и показатели, следует обратиться к врачу и диетологу, которые помогут скорректировать рацион, учитывая ваше состояние здоровья и потребности.

