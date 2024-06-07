Меньше жира или углеводов: какой рацион лучше подходит для похудения
Веками диеты с низким содержанием жира и углеводов были в центре внимания в мире здоровья и питания. Диеты с низким содержанием жира сосредоточены на уменьшении насыщенных жиров для улучшения здоровья сердца и контроля веса, в то же время диеты с низким содержанием углеводов направлены на ограничение углеводов для контроля уровня сахара в крови и стимуляции сжигания жира.
Как определиться, каким образом эти диеты помогают терять лишний вес, каково их влияние на здоровье человека и что из этого подходит именно вам? Об этом рассказали в Eat This, Not That!
Диеты с низким содержанием жира
Диета с низким содержанием жира стала популярным выбором для тех, кто стремится похудеть. Уменьшение потребления жиров помогает снизить общее калорийное потребление, способствуя процессу похудения. Выбор продуктов с низким содержанием жира, таких как фрукты, овощи, цельные зерна и нежирные белки, помогает чувствовать себя сытым потребляя значительно меньше калорий.
Также, уменьшение потребления насыщенных жиров может улучшить работу сердца и уменьшить риск хронических заболеваний, что помогает поддерживать нормальное самочувствие во время похудения.
Низкоуглеводная диета
Это эффективный инструмент для похудения по нескольким причинам. В частности, такая диета способствует стабилизации уровня сахара в крови, уменьшая тягу к еде. Рацион при низкокалорийной диете побуждает употреблять больше белков и жиров, что обеспечивает ощущение сытости, подавляя чувство голода.
Таким образом легче естественным способом уменьшить количество калорий и, соответственно, к уменьшению веса. Кроме того, низкоуглеводные диеты могут привести к потере лишней воды в организме, ускоряя похудение.
Что лучше для похудения?
Обе диеты имеют свои уникальные возможности и преимущества. Низкожировые диеты направлены на уменьшение жиров, чтобы снизить общее калорийное содержание, а низкоуглеводные диеты предусматривают ограничение углеводов для активации процесса сжигания жира.
Согласно некоторым исследованиям обе диеты могут быть эффективными в долгосрочной перспективе. Поэтому, чтобы правильно выбрать диету опираясь на собственные цели и показатели, следует обратиться к врачу и диетологу, которые помогут скорректировать рацион, учитывая ваше состояние здоровья и потребности.
Ранее OBOZ.UA рассказал, стоит ли отказываться от углеводов во время похудения.
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