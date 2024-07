12 вещей, которые вы делаете неправильно: как нужно покупать продукты

А знали ли вы, что когда вы едете в магазин, вы должны обращать внимание не только на скидки, но и на полезность продуктов, которые планируете купить? К сожалению, большинство людей часто покупают еду неправильно, подвергаясь искушению взять что-то неправильное, вредное или избыточное.

Какие действия свидетельствуют о том, что вы совершаете что-то неверно и какие бессознательные ошибки могли войти в вас в привычку? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Берете вещи на уровне глаз

Обычно в магазинах продукты размещаются по определенной стратегии, чтобы привлечь ваше внимание и стимулировать брать товары и тратить деньги независимо от полезности продукта. Это может повлиять на ваш выбор и способствовать покупке полуфабрикатов и сладких закусок, увеличивающих вес.

Выбираете только органическое

Органические продукты хотя и считаются отличным выбором, однако это не гарантирует, что они являются здоровой пищей. Выбор продуктов только из-за их органического происхождения не гарантирует улучшения вашего здоровья, поскольку существует мало доказательств, которые бы утверждали значительное влияние таких продуктов на организм.

Заказываете в гастрономии

Покупка еды в гастрономе может выглядеть как здоровый выбор, но часто не предоставляет информации о питательной ценности, что может привести к потреблению лишних калорий и избыточного натрия, особенно в готовых салатах и ​​мясных деликатесах.

Считаете, что цельная пшеница достаточно здорова

Хлеб из "цельной пшеницы" может быть изготовлен из очищенной белой муки, содержащей больше сахара и меньше клетчатки, чем в буханке с надписью "100% цельного зерна". Учтите, что богатое содержание клетчатки способствует похудению, тогда как хлеб с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием сахара может способствовать набору веса.

Берете много продуктов из морозилки

Замороженные продукты удобны, но часто содержат много натрия. Это может вызвать задержку воды и проблем с сердцем, поэтому минимизируйте их употребление и проверяйте этикетки.

Совершайте покупки поздно вечером или во время стресса

Стресс, отвлечение и усталость увеличивают вероятность импульсивного потребления пищи. В частности, это касается особо вредной еды, которая часто доступна в магазинах и способна привести к набору лишних калорий.

Покупаете продукты из промо-стендов

Супермаркеты стратегически размещают нездоровую пищу у торцов проходов, чтобы привлечь внимание покупателей. Это может приводить к бессознательным покупкам продуктов, которые вы не планировали покупать, внося коррективы в ваш здоровый рацион.

Покупаете на распродаже

Низкие цены часто мотивируют покупателей экономить деньги. Однако, во время таких распродаж легко проследить закономерность и выявить определенную манипуляцию со стороны производителей и магазинов, которые заставляют покупателей покупать то, что им не нужно.

Берете продукты с отметкой "премиум"

Конечно, вы можете баловать себя в любое время, однако на это не должно влиять стоимость продукта. Высокие цены могут подсознательно использоваться как сигнал качества, что может увеличить удовлетворение потребления, но важно оставаться в рамках контроля порций и внимательно читать состав продукта.

Ведетесь на акцию "1+1=1"

В магазинах часто используется тактика "купи один товар и получи еще один бесплатно". Это стимулирует покупателей приобрести больше, чем вы планировали, что влияет на вес и самочувствие.

Берете сразу несколько упаковок

Если вам нужна только одна – возьмите только его, чтобы избежать лишних калорий. Если покупать несколько упаковок вредной пищи, это может привести к лишним калориям и излишним количествам лишних продуктов, которые также имеют свой срок годности.

Берете тележку вместо корзины

Если вы делаете еженедельные закупки, то лучше взять тележку. Если вам нужно всего несколько вещей, лучше использовать корзину, чтобы не перегружать руки и не покупать лишней продукции.

