Еда, которая вызывает воспаление: от чего в рационе следует отказаться прямо сейчас

Практически каждый человек иногда испытывает воспаление, которое может быть вызвано травмами, болезнями или диетой. Конечно, добавление некоторых продуктов в рацион может помочь уменьшить воспаление, но сначала следует исключить из своих продуктов кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Почему фруктозные сиропы способны провоцировать воспаление и какой вред этот продукт может причинить организму?

Опасность сиропов с высоким содержанием фруктозы

Кукурузный сироп содержат высокую концентрацию фруктозы, что приводит к сильной воспалительной реакции в организме. Это приводит к увеличению выработки мочевой кислоты, подпитывающей воспаление. Кроме того, большинство исследований доказывают, что потребление подслащенных напитков с высоким содержанием фруктозы увеличивает уровень мочевой кислоты и риск воспалительных заболеваний, таких как артрит.

Еда, которую следует избегать

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы часто содержится в напитках, особенно в газированной сладкой воде. Кроме того, кукурузный сироп может быть в составе хлеба, выпечки, фруктовых джемах и сиропах для блинов. Этот сладкий ингредиент также встречается в приправах, в частности, в кетчупе и соусе для барбекю.

Как уменьшить воспаление

Чтобы избежать воспаления, вам не обязательно полностью отказываться от сладкого в рационе. Сегодня не так уж трудно найти продукты, способные удовлетворить ваши потребности и при этом не вызывать воспаления. Помните, что натуральные сахара и ингредиенты всегда лучше для здоровья, чем ультраобработанные искусственные сахара.

