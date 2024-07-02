Еда, которая вызывает воспаление: от чего в рационе следует отказаться прямо сейчас
Практически каждый человек иногда испытывает воспаление, которое может быть вызвано травмами, болезнями или диетой. Конечно, добавление некоторых продуктов в рацион может помочь уменьшить воспаление, но сначала следует исключить из своих продуктов кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.
Почему фруктозные сиропы способны провоцировать воспаление и какой вред этот продукт может причинить организму? Об этом рассказали в Eat This, Not That.
Опасность сиропов с высоким содержанием фруктозы
Кукурузный сироп содержат высокую концентрацию фруктозы, что приводит к сильной воспалительной реакции в организме. Это приводит к увеличению выработки мочевой кислоты, подпитывающей воспаление. Кроме того, большинство исследований доказывают, что потребление подслащенных напитков с высоким содержанием фруктозы увеличивает уровень мочевой кислоты и риск воспалительных заболеваний, таких как артрит.
Еда, которую следует избегать
Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы часто содержится в напитках, особенно в газированной сладкой воде. Кроме того, кукурузный сироп может быть в составе хлеба, выпечки, фруктовых джемах и сиропах для блинов. Этот сладкий ингредиент также встречается в приправах, в частности, в кетчупе и соусе для барбекю.
Как уменьшить воспаление
Чтобы избежать воспаления, вам не обязательно полностью отказываться от сладкого в рационе. Сегодня не так уж трудно найти продукты, способные удовлетворить ваши потребности и при этом не вызывать воспаления. Помните, что натуральные сахара и ингредиенты всегда лучше для здоровья, чем ультраобработанные искусственные сахара.
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