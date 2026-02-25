13 напитков, которые могут сократить продолжительность вашей жизни

Многие заботятся о здоровом питании, но забывают о важности напитков в ежедневном рационе. Некоторые из них, даже те, что кажутся безопасными или "здоровыми", могут значительно сократить продолжительность жизни.

Научные исследования подтверждают, что чрезмерное потребление определенных жидкостей повышает риск сердечных болезней, диабета и преждевременной смерти. Издание eatthis.com рассказывает о 13 напитках, которых лучше избегать, чтобы сохранить здоровье и долгие годы жизни.

Алкоголь

Разовое или умеренное употребление алкоголя редко наносит вред, но чрезмерное – совсем другое дело. Исследование в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research показало: люди, употреблявшие алкоголь четыре или более раз в неделю, имели на 20% более высокий риск преждевременной смерти.

Другие исследования подтверждают, что потребление более 18 напитков в неделю существенно сокращает жизнь. Специалисты советуют не превышать 14 напитков в неделю, независимо от того, шоты это или пиво.

Водка

Как указано, чрезмерный алкоголь вреден для любого организма, и водка не исключение. Исследования показали, что мужчины, которые пили три или более бутылок по 0,5 л водки в неделю, имели значительно более высокий риск смерти, чем те, кто потреблял менее одной бутылки.

Кофе

Умеренное употребление кофе – две-четыре чашки в день – не вредит, но более четырех чашек ежедневно может негативно влиять на долголетие. Одно исследование, в котором участвовали 40 000 человек, показало, что 28 чашек в неделю (примерно 4 чашки в день) считаются безопасными, а чрезмерное потребление – вредно.

Сладкие кофейные напитки

Напитки с большим количеством сахара часто опаснее, чем обычный кофе. Избыток сахара может вызывать ожирение, обезвоживание и повышать риск диабета, что, в свою очередь, сокращает продолжительность жизни.

Сладкая вода

Исследование 2019 года в журнале Circulation показало, что каждая дополнительная ежедневная порция сладкой газировки (350 мл) увеличивает риск смерти от любой причины на 7%, от рака – на 5%, а от сердечных болезней – на 10%.

Спортивные напитки

Хотя они не такие сладкие, как газированные, спортивные напитки также могут влиять на продолжительность жизни, повышая риск сердечных заболеваний и некоторых видов рака, в частности молочной железы и толстой кишки.

Подслащенный холодный чай подслащенный холодный чай

Обычный чай, особенно зеленый, полезен для здоровья, но подслащенный холодный чай содержит искусственные подсластители, которые могут сокращать жизнь. Один стакан сладкого чая может содержать до 31 г сахара, что превышает суточную норму для женщин и мужчин.

Диетическая сладкая вода

Хотя калорий в ней меньше, искусственные подсластители и химикаты могут так же негативно влиять на здоровье, способствуя ожирению и нарушая работу инсулина.

Фруктовый сок

Он не всегда лучше газировки: более 240 мл в день могут увеличить риск ожирения и сердечных заболеваний, повышая вероятность преждевременной смерти на 42%.

Молоко

Шведские исследователи обнаружили, что чрезмерное потребление молока может вызвать хроническое воспаление и сократить продолжительность жизни. Женщины, которые выпивали три и более стаканов молока в день, имели в три раза более высокий риск смерти, чем те, кто ограничивался одним стаканом.

Протеиновые коктейли

Употребление больших доз белка может снижать качество жизни и ускорять смерть. Дополнительно, некоторые порошки содержат токсины – тяжелые металлы, BPA и пестициды, повышающие риск заболеваний.

Смузи в бутылках

Хотя они выглядят полезными, смузи содержат много сахара. Люди, получавшие более 25% калорий из сахара, имели вдвое более высокую вероятность смерти от сердечных болезней.

Энергетические напитки

Чрезмерное потребление энергетиков может изменять артериальное давление и сердечный ритм, что особенно опасно для людей с гипертонией или сердечными проблемами. Одно исследование показало, что даже один напиток способен существенно повлиять на сердце, вызывая потенциально опасные для жизни изменения.

