Невидимые калории: напитки, которые мешают избавиться от жира на животе

Жир в области живота – это не только вопрос внешности, но и важный показатель общего состояния здоровья. Висцеральный жир, который накапливается глубоко в брюшной полости, связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нарушений обмена веществ.

Питание играет ключевую роль в уменьшении его количества, и особое внимание стоит обратить именно на напитки. Некоторые из них могут содержать скрытые сахара и лишние калории, которые мешают похудению и способствуют накоплению жира на животе, пишет eatthis.com.

Диетолог и спортивный нутрициолог Дестини Муди объяснила, какие популярные напитки могут помешать похудению и способствовать накоплению жира в зоне живота.

Купажированные кофейные напитки

Сладкие кофейные миксы часто маскируются под "обычный кофе", хотя их состав совсем другой.

"Фрапучино и сладкие латте – отличный способ время от времени побаловать себя после тяжелого дня, но многие люди ошибочно полагают, что эти напитки могут заменить обычную чашку кофе", – объясняет Муди.

По ее словам, если черный кофе содержит примерно 5 калорий на порцию, то фрапучино объемом около 470 мл может иметь примерно 380 калорий – это больше, чем средняя порция картофеля фри в фастфуде. Большое количество сахара и насыщенных жиров в таких напитках негативно влияет на фигуру.

Газированные сладкие напитки

Сладкая газировка – один из главных поставщиков "пустых" калорий. Она содержит значительные объемы добавленного сахара, что провоцирует резкие колебания уровня глюкозы в крови.

"Хотя газированные напитки бывают разных вкусов, они по сути являются газированным кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы", – говорит Муди.

Она добавляет, что такие напитки вызывают скачки сахара в крови, усиливают жажду и заставляют пить еще больше, в результате чего человек незаметно потребляет сотни лишних калорий.

Фруктовые соки

Несмотря на "здоровый" имидж, фруктовый сок часто содержит концентрированный сахар без клетчатки, которая есть в целых фруктах.

"Обманчиво считать, что фруктовый сок помогает похудеть и оставаться здоровым, поскольку он все еще содержит сахар", – отмечает Муди.

Без клетчатки организм быстрее усваивает сахар, что затрудняет контроль аппетита и может способствовать накоплению жира.

Пиво

Алкоголь в целом имеет высокую энергетическую ценность – 7 калорий на грамм.

"Пиво содержит пшеницу, что делает его высококалорийным. Алкоголь, в общем, меняет метаболизм таким образом, что побуждает организм сохранять калории в виде жира в средней части тела, отсюда и происходит термин "пивной живот"", – объясняет эксперт.

Кроме того, алкоголь способен усиливать воспалительные процессы, которые связаны с накоплением висцерального жира.

Коктейли

Сладкие алкогольные миксы часто содержат сиропы, соки и газированные добавки.

"Коктейли содержат алкоголь, который является огромным врагом похудения. Однако настоящим виновником, когда дело доходит до коктейлей, являются миксеры", – отмечает Муди.

Сочетание рафинированного сахара и алкоголя создает идеальные условия для накопления жира в области живота.

Магазинные смузи

Готовые смузи могут содержать больше калорий, чем кажется.

"Смузи, хотя они могут быть полны полезных ингредиентов, таких как фрукты и листовая зелень, также могут быть переполнены сахаром и не иметь белка, если его не добавлять намеренно", – говорит Муди.

Недостаточное количество белка и избыток сахара могут вызвать быстрое чувство голода и переедание.

Спортивные напитки

Такие напитки созданы для интенсивных тренировок, а не для повседневного потребления.

"Спортивные напитки разработаны специально для того, чтобы быстро обеспечить спортсменов сахаром и электролитами", – объясняет Муди.

Она добавляет, что даже спортсменам их советуют только во время нагрузок более часа. Один средний спортивный напиток может содержать около 220 калорий и значительное количество добавленного сахара.

Молочные коктейли

Основой молочных коктейлей обычно является жирное мороженое.

"Сочетание сахара и насыщенных жиров не только может увеличить риск сердечных заболеваний, но и оба воспалительные соединения могут быстро увеличить накопление висцерального жира", – отмечает диетолог.

Слаши

Эти яркие охлаждающие напитки почти полностью состоят из сахара и красителей.

"Слаши – это, по сути, мелко измельченный лед с добавленным сахаром и искусственными красителями", – говорит Муди.

После таяния они фактически превращаются в сладкий сироп.

Энергетические напитки

Высокое содержание кофеина и сахара дает кратковременный заряд энергии.

"Некоторые энергетические напитки содержат добавленный сахар и лишние калории, но многие из них содержат искусственные подсластители", – объясняет Муди.

Искусственные подсластители могут стимулировать аппетит и провоцировать переедание, что затрудняет уменьшение жира в области живота.

