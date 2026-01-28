Напитки, которые ускоряют старение: что не советуют пить диетологи

Старение – естественный процесс, который невозможно остановить, но можно повлиять на его темп. То, что мы едим и пьем, имеет прямое значение для здоровья и внешности.

Видео дня

Некоторые популярные напитки могут ускорять старение и повышать риск хронических заболеваний. Диетолог Эми Гудсон рассказывает eatthis.com, какие напитки стоит ограничить, а какие наоборот полезно включать в свой рацион.

Газированные напитки

Не секрет, что сладкие газированные напитки содержат огромное количество сахара. Например, банка колы объемом 350 мл содержит 39 г сахара, тогда как специалисты советуют потреблять не более 50 г добавленного сахара в день.

"Напитки с высоким содержанием сахара и минимальным количеством питательных веществ обычно повышают калорийность рациона и со временем могут привести к увеличению веса", – объясняет Гудсон.

Сладкий чай

Сладкий чай также является источником большого количества сахара и практически не содержит полезных нутриентов. Независимо от того, покупаете ли вы его в бутылках или заказываете в кафе, чрезмерное употребление способствует набору веса.

"С увеличением веса возрастает риск хронических заболеваний, таких как сердечные болезни, диабет 2 типа, метаболический синдром", – говорит Гудсон. Такие заболевания могут сокращать продолжительность жизни и ускорять старение организма.

Фруктовые напитки

Речь идет не о натуральных соках или смузи, а о пакетированных фруктовых напитках, которые часто маскируются под здоровые, но содержат много сахара.

Например, в 230 мл фруктового пунша Minute Maid – 22 г добавленного сахара и значительное количество кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Даже в соке Naked Blue Machine, который изготовлен без добавления сахара, одна порция концентрированного сока содержит 55 г сахара.

Алкоголь

Хотя алкоголь обычно содержит мало сахара, он может ускорять старение другими способами.

"С возрастом кожа становится тоньше и суше, а внешние факторы могут ускорить этот процесс. Из-за обезвоживающего эффекта алкоголь может способствовать старению кожи, если его употреблять в больших количествах в течение длительного времени", – объясняет Гудсон.

Кроме того, алкоголь создает дополнительную нагрузку на печень и может ухудшать сон. "Недостаточный сон в долгосрочной перспективе ускоряет старение и ослабляет иммунную систему", – добавляет эксперт.

В то же время умеренное употребление алкоголя (один напиток в день для женщин и два для мужчин) для здоровых людей обычно не вредно. "Эффекты старения заметны преимущественно при чрезмерном потреблении алкоголя в течение длительного времени", – уточняет Гудсон.

Здоровые альтернативы

Есть множество напитков, которые не ускоряют старение и одновременно обогащают организм полезными веществами.

"Цель – пить напитки, которые увлажняют, не добавляя лишних калорий, или получать полезные калории с нутриентами, например воду, ароматизированную воду, молоко, белковые смузи, 100% гранатовый или вишневый сок", – советует Гудсон.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие напитки могут вредить печени.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.