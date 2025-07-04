Привычки употребления напитков, которые могут навредить печени: что говорит наука

Печень выполняет жизненно важную роль в нашем организме, очищая кровь и нейтрализуя токсины. Однако некоторые повседневные привычки, связанные с употреблением напитков, могут постепенно разрушать этот орган, даже если кажутся безвредными.

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Согласно научным исследованиям, вред печени могут нанести не только алкогольные напитки, но и сладкие газированные и диетические напитки. Издание eatthis.com опубликовало пять типичных привычек потребления напитков, которые могут серьезно навредить вашей печени.

В 2020 году уровень потребления алкоголя резко вырос – многие оставались дома и искали способы справиться со стрессом в разгар пандемии COVID-19. Последствия этого почувствовали американские врачи: по данным медицинского центра Keck при Университете Южной Калифорнии, госпитализаций с диагнозами алкогольного гепатита и печеночной недостаточности стало на 30% больше, чем годом ранее. Основной причиной считалось чрезмерное употребление алкоголя – однако это не единственный фактор, который вредит печени.

Ниже – пять привычек, которые могут навредить вашей печени.

1. Если вы женщина и регулярно употребляете алкоголь

Несмотря на то, что диетические рекомендации Министерства сельского хозяйства США допускают одну алкогольную порцию в день для женщин, научные данные свидетельствуют о другом. В исследовании 2018 года, опубликованном в Lancet Public Health, отмечается, что у женщин, которые ежедневно употребляли алкоголь, риск развития цирроза (поздней стадии рубцевания печени) был значительно выше по сравнению с теми, кто пил реже.

Если вы ограничитесь одной порцией алкоголя раз в два дня или реже – это может стать залогом здоровья вашей печени.

2. Если вы мужчина и потребляете более 2 порций алкоголя ежедневно

Мужчинам советуют не превышать две порции алкоголя в день – но следует помнить, что это стандартные порции: 14 г чистого алкоголя, то есть примерно 350 мл пива, 140 мл вина или 45 мл крепкого напитка.

Интересно, что, как показало исследование в Hepatology (2019), женщины более уязвимы к поражению печени даже при одинаковом количестве потребляемого алкоголя. Другое исследование показало, что у мужчин и женщин старше 50 лет риск цирроза и других поражений печени возрастает, если алкоголь употребляется без сопровождения пищи.

Кроме того, исследователи отмечают, что эпизодическое употребление больших доз алкоголя вредит меньше, чем ежедневное потребление небольших порций.

3. Если дети регулярно пьют сладкую газировку

В исследовании 2017 года (Journal of Hepatology) было изучено состояние здоровья 271 ребенка с ожирением. 90% из них сообщили, что как минимум раз в неделю употребляли сладкие газированные напитки. Анализы печени показали, что более трети этих детей имели неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) – серьезную форму жировой болезни печени, вызывающую воспаление, разрушение клеток и, наконец, цирроз или рак.

Ученые считают, что уменьшение потребления фруктозы поможет снизить риск развития НАСГ.

4. Если вы взрослый и предпочитаете диетические газированные напитки

Казалось бы, отказ от сахара в напитках – это шаг к здоровью. Однако в исследовании, опубликованном в Canadian Journal of Gastroenterology (2008), обнаружили, что те, кто пил диетическую колу, чаще имели среднюю или тяжелую степень НАЖБП (неалкогольной жировой болезни печени).

Диетические напитки не всегда безопасны – их следует употреблять не чаще, чем сладкие аналоги.

5. Если и дети, и взрослые употребляют любые газированные напитки

Если вы посмотрите на состав типичного сладкого напитка, скорее всего, среди первых ингредиентов найдете кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (HFCS). Этот компонент связывают с рядом хронических заболеваний – от ожирения до диабета и сердечно-сосудистых проблем.

Но также известно, что HFCS способствует развитию неалкогольной жировой болезни печени. Например, в исследовании, проведенном Национальными институтами здравоохранения, у мышей, которых кормили диетой с высоким содержанием HFCS, фиксировали ухудшение защитного барьера кишечника, что дополнительно повышает риски для печени.

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