Кофеиновая формула: как чашка кофе меняет ваше здоровье

Кофе – один из самых популярных напитков в мире, без которого многие не представляют своего утра. Однако вокруг кофеина ведется немало споров: одни называют его вредным, другие – полезным.

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На самом деле, научные исследования показывают, что умеренное употребление кофеина может иметь положительное влияние на здоровье. Издание eatthis.com рассказывает, как именно кофеин действует на организм – и что будет, если его потреблять много.

1. Кофеин повышает уровень энергии

Неудивительно, что после чашки кофе вы чувствуете себя бодрее. Кофеин стимулирует центральную нервную систему, помогая почувствовать прилив энергии, улучшение настроения, концентрации и памяти. По информации Queensland Health, употребление кофе может поддерживать активность мозга и общую работоспособность в течение нескольких часов после употребления.

2. Может способствовать долголетию

Может ли кофе влиять на продолжительность жизни? Как ни странно, ответ – да. Научные публикации, в частности журнал Longevity & Health, отмечают, что кофеин способен не только снижать риск возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, но и в целом способствовать продлению жизни. Дополнительно, как указано в PLOS Biology, кофеин помогает регулировать инсулиновую чувствительность и поддерживать здоровое питание – это важные факторы замедления старения.

3. Стимулирует метаболизм

Результаты исследования, опубликованного в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition, показали, что кофеин может способствовать ускорению обмена веществ, уменьшению количества жира в организме и снижению индекса массы тела. Другими словами, регулярное потребление кофе или чая может оказать положительное влияние на вес и метаболическое здоровье.

4. Способствует гидратации организма

Хотя считается, что кофе обладает мочегонным действием, исследования опровергают мнение о том, что он обезвоживает организм. Как отмечают в клинике Майо, жидкость, содержащаяся в напитках с кофеином, учитывается в общем объеме потребляемой воды. Поэтому независимо от того, пьете вы чай или кофе, вы все равно пополняете водный баланс.

5. Может уменьшить чувство голода

Кофеин также влияет на аппетит. Согласно исследованию, опубликованному в International Journal of Food Sciences and Nutrition, потребление кофе за полчаса или до четырех часов до приема пищи способно снизить общую калорийность следующего приема пищи.

6. Возможные проблемы со сном

Время потребления кофеина имеет значение. Если вы пьете кофе во второй половине дня, это может нарушить способность организма заснуть вовремя. В клинике Майо предостерегают, что даже незначительный недосып, вызванный кофеином, может нарушить цикл сна, вызвать дневную усталость и проблемы с засыпанием ночью.

7. Чрезмерная доза может вызвать побочные эффекты

Хотя в умеренных количествах кофеин полезен, его избыток способен навредить. Среди негативных реакций организма – бессонница, повышенная тревожность, головная боль, расстройства желудочно-кишечного тракта, включая боль в животе и тошноту.

Чтобы избежать таких проявлений, рекомендуется не превышать суточную норму – 400 миллиграммов кофеина, что примерно соответствует четырем чашкам кофе по 240 мл. По данным Healthline, при дозе более 1000 миллиграммов в день значительно повышается вероятность появления побочных эффектов.

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