Цейлонский чай: ароматный эликсир энергии и долголетия

Цейлонский чай – это не просто напиток, а настоящая сокровищница пользы для организма. Его изысканный вкус, богатый аромат и многочисленные оздоровительные свойства сделали его популярным среди приверженцев здорового образа жизни.

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Хотя этот чай известен еще с XIX века, сегодня он снова приобретает популярность благодаря своим уникальным свойствам. Издание eatthis.com рассказывает, откуда происходит цейлонский чай, чем он полезен и как правильно его заваривать.

Что такое цейлонский чай и откуда он родом?

Настоящий цейлонский чай происходит из Шри-Ланки – страны, которая до 1972 года называлась Цейлон. Чайный эксперт Алекс Уайт объясняет, что обычно этот чай относят к лучшим образцам черного чая, хотя глава компании Wissotzky Tea Шалом Зайдлер добавляет, что изготавливать его можно и из белых или зеленых листьев.

"Цейлонский чай создают из листьев черного, белого или зеленого чая, происходящего из растения Camellia sinensis", – говорит Зайдлер.

Уайт подчеркивает, что климатические и географические условия на Шри-Ланке чрезвычайно разнообразны. Основными регионами выращивания чая являются Нувара-Элия, Ува, Канди, Димбула, Рухуна, Уду-Пусселлава и Сабарагамува.

"Каждая местность имеет свои характерные свойства, которые формируются под влиянием высоты над уровнем моря, типа почв и количества осадков", – отмечает Уайт.

Какую пользу для здоровья имеет цейлонский чай?

По словам Зайдлера, влияние цейлонского чая на организм подобно другим чаям, в частности китайского или индийского происхождения.

"Зеленый и черный чай изучают уже десятилетиями. Есть многочисленные данные о том, что их потребление положительно влияет на организм. В частности, чай часто стимулирует работу мозга", – объясняет он.

Диетолог Илана Мюльштейн добавляет, что кофеин в этом чае способствует повышению концентрации внимания и энергии, а еще влияет на обмен веществ.

"В зелёном цейлонском чае содержатся катехины, которые, согласно некоторым исследованиям, могут стимулировать сжигание калорий", – говорит она.

Количество кофеина в напитке зависит от вида листьев, из которых он заварен. Если это зеленый чай, то в одной чашке будет около 35 миллиграммов кофеина. Если же используется черные листья – то от 50 до 90 миллиграммов на чашку. Для сравнения: средний показатель кофеина в чашке кофе – примерно 95 миллиграммов.

"Зеленый и черный цейлонский чай содержат полифенолы - флавоноиды, катехины и танины. Эти растительные соединения могут иметь оздоровительный эффект", – объясняет Зайдлер.

Мюльштейн также отмечает, что антиоксиданты в составе чая способны бороться со свободными радикалами, снижая риск развития онкологических заболеваний и замедляя процессы старения кожи.

"Цейлонский чай – еще и источник калия, который помогает нормализовать артериальное давление и уменьшить вероятность образования камней в почках", – добавляет она.

Как правильно приготовить цейлонский чай?

Перед тем как заваривать цейлонский чай, важно выяснить, из какого именно типа листьев он состоит – это определяет правильную температуру воды и продолжительность настаивания. И именно температура является критическим фактором для раскрытия вкусовых свойств и полезных веществ.

"Поскольку зеленый цейлонский чай имеет более нежный вкус, его следует заваривать водой, охлажденной до примерно 24°C", – советует Зайдлер.

В случае, когда используется черный чай, температура воды должна составлять около 90-95°C. Настаивать его следует 3-5 минут после заливания кипятком.

Уайт добавляет, что хоть на Шри-Ланке и производят белые и зеленые чаи, именно черный цейлонский чай считается самым популярным среди потребителей.

"Когда вы заливаете листья горячей водой, они оседают на дне заварника, уменьшая контакт с водой. Чтобы обеспечить полноценное извлечение вкуса, стоит время от времени перемешивать напиток", – отмечает Зайдлер.

Хотя цейлонский чай существует уже много лет, его богатый вкус, антиоксидантные свойства и потенциальная польза для здоровья делают его актуальным и сегодня. Правильно заваренный, он может стать не только вкусным напитком, но и частью вашего ежедневного ритуала для долголетия.

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