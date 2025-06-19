Чайная терапия: 4 напитка, которые укрощают стресс

Ежедневный стресс способен влиять на нас так же незаметно, как солнце, под которым мы проводим слишком много времени. Сначала кажется, что все под контролем, но со временем накопленное напряжение дает о себе знать усталостью, бессонницей и раздражением.

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К счастью, есть простой и естественный способ помочь этому – успокаивающие чаи. Всего одна чашка в день способна изменить ваше настроение, уменьшить тревожность и даже улучшить качество сна, пишет eatthis.com.

Чай от депрессии – ромашка + лаванда

Ромашка способна уменьшать напряжение, которое сопровождает бессонницу. В Германии ученые выяснили, что ромашковый чай снижает соматические симптомы, вызванные недосыпанием, и улучшает настроение у людей с хронической нехваткой сна. Другое исследование показало, что у таких людей улучшалась дневная активность.

Но максимального эффекта можно достичь, если совместить ромашку с лавандой. Женщины, которые после родов пили лавандовый чай в течение двух недель, отмечали снижение усталости и послеродовой депрессии. Кроме того, они легче устанавливали эмоциональную связь со своими детьми.

Чай, который уменьшает тревожность – хмельной чай

Хмель – компонент, используемый в производстве пива – обладает успокаивающими свойствами. Его активность обусловлена горькими смолами в листьях, которые влияют на нейромедиатор ГАМК, подавляя возбуждение центральной нервной системы.

В 2012 году испанские ученые опубликовали в научном журнале результаты исследования, которое показало, что хмель способствует нормализации ночного сна.

Чай, меняющий мировоззрение – ашваганда

В "Индийском журнале психологической медицины" было опубликовано исследование, которое показало: экстракт корня ашваганды безопасно и эффективно помогает организму справляться со стрессом, что положительно влияет на качество жизни. В другой работе было зафиксировано существенное снижение уровня кортизола у участников, принимавших ашваганду, по сравнению с теми, кто получал плацебо.

В традиционной аюрведической практике ашваганду применяют для восстановления нервной системы, при бессоннице и проблемах с памятью.

Для остановки навязчивых мыслей – травяной чай

Травяной чай снижает тревожность и помогает сформировать более здоровое отношение к жизни. В одном исследовании участники, которые в течение шести недель принимали 120 мг такого чая ежедневно, отмечали улучшение сна, уменьшение времени засыпания и стабилизацию эмоционального состояния.

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