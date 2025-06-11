Черный чай - эликсир долголетия: простой напиток, замедляющий старение

В стремлении сохранить молодость и хорошее самочувствие с возрастом многие люди обращают внимание на новейшие добавки и методики. Однако ученые все чаще подчеркивают: иногда секрет долголетия кроется в простых ежедневных привычках.

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Один из таких примеров – употребление обычного горячего напитка, который доступен каждому. Новые исследования показывают, что именно черный чай может играть важную роль в поддержании здорового старения, пишет express.co.

В отличие от широко рекламируемого зеленого, именно черный чай может стать решающим в поддержании здоровья с возрастом. По словам профессора Эдин Кессиди из Королевского университета в Белфасте, такое действие объясняется высоким содержанием флавоноидов в этом напитке.

Она объяснила: "Флавоноиды известны своей способностью снижать окислительный стресс и воспаление, улучшать состояние сосудов, а также помогать сохранять мышечную массу – все это играет ключевую роль в профилактике физической слабости и поддержании как физического, так и психического здоровья в пожилом возрасте".

Результаты исследования, проведённого Кессиди в сотрудничестве с учёными из Университета Коуэна и Гарвардского университета, свидетельствуют: потребление от двух до шести чашек чёрного чая ежедневно (примерно 500-1500 мл) может приносить существенную пользу для организма.

Более того, согласно материалу The Guardian, другое исследование демонстрирует ещё одно неожиданное преимущество чёрного чая – его способность очищать воду от тяжёлых металлов. Ученые из Северо-Западного университета в США выяснили, что чай имеет свойство связываться с ионами в воде, что позволяет удалять некоторые вредные вещества.

Главный исследователь Бенджамин Шиндел отметил: "Есть вероятность, что употребление чая несколько уменьшает поступление тяжелых металлов в организм. И хотя это снижение незначительное, для населения Великобритании это может иметь дополнительный положительный эффект на здоровье".

Впрочем, это не означает, что следует отказываться от зеленого чая. Оба напитка обладают уникальными полезными свойствами и могут дополнять друг друга в рационе.

Как указано в журнале Food and Function, зеленый чай также демонстрирует положительное влияние: благодаря содержанию флаванолов он может уменьшать вредное воздействие жирной пищи на организм.

Доктор Катарина Рендейро, которая возглавляла исследование, объяснила, что основной целью было выяснить, как чай может влиять на переедание, особенно в условиях стресса.

"Нам известно, что во время стрессовых ситуаций люди часто тянутся к еде с высоким содержанием жира. Наши предыдущие исследования показали, что такая пища негативно влияет на восстановление сосудов после стресса. На этот раз мы хотели проверить, можно ли смягчить этот негативный эффект, если вместе с жирной пищей употреблять продукты, богатые флаванолами", – подытожила Рендейро.

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