Польза и вред комбучи: полный разбор ферментированного тренда

Комбуча - популярный ферментированный напиток, которому приписывают немало полезных свойств. В последние годы он стремительно набирает популярность среди приверженцев здорового образа жизни, знаменитостей и медицинских специалистов.

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Однако, за внешней простотой этого напитка скрываются как преимущества, так и потенциальные риски. Издание eatthis.com рассказывает о самых важных научно подтвержденных эффектах употребления комбучи – как положительных, так и отрицательных.

Хотя для многих этот напиток кажется новинкой, история его употребления уходит в тысячелетия. Комбучу ценили в разных культурах за ее природные лечебные свойства. Однако, прежде чем окунуться в мир ферментированных напитков с непривычным вкусом и запахом, стоит внимательно изучить состав. Многие популярные бренды содержат большое количество добавленного сахара, что может быть вредным для здоровья. Кроме того, определенные категории людей должны быть особенно осторожными с этим продуктом.

Благоприятное воздействие на пищеварительную систему

Комбуча имеет характерный кисловатый вкус и напоминает пенное пиво – все благодаря процессу ферментации, во время которого образуются полезные бактерии. В частности, она содержит бактерии с пробиотическими свойствами, способствующие здоровому пищеварению. Употребление комбучи можно сравнить с регулярным приемом пробиотических добавок. При длительном употреблении заметно улучшение работы кишечника и более регулярный стул.

Поддержка здоровья печени

Для людей, которые имеют проблемы с печенью этот напиток может иметь положительный эффект. В опытах на крысах установлено, что регулярное потребление комбучи снижает токсичность организма. Хотя аналогичных данных по людям пока нет, это открывает перспективу. Стоит проконсультироваться с врачом, прежде чем добавлять комбучу в рацион.

Укрепление иммунитета

Одно из важных свойств комбучи – наличие уксусной кислоты, подобно яблочному уксусу. Именно она отвечает за характерную шипучесть напитка. Эта кислота обладает мощной способностью бороться с патогенными бактериями, что помогает поддерживать сильную иммунную систему. Итак, несмотря на несколько специфический вкус, этот напиток может положительно влиять на вашу защиту от болезней.

Профилактика диабета 2 типа

Комбуча, приготовленная на основе зеленого чая, может быть полезной для контроля уровня глюкозы в крови или даже для предотвращения развития диабета 2 типа. Известно, что зеленый чай снижает уровень сахара, а эксперименты на животных доказывают, что комбуча может улучшать функции печени и почек, замедлять расщепление углеводов и снижать гликемию.

Помощь в похудении

Тем, кто стремится уменьшить вес комбуча может стать помощником. Исследования подтверждают, что зеленый чай ускоряет метаболизм, а соответственно – и сжигание калорий. Поэтому употребление комбучи, приготовленной на его основе, может способствовать как лучшему пищеварению, так и уменьшению окружности талии.

Риски во время беременности и лактации

Из-за содержания живых бактерий и возможного наличия следов алкоголя, комбучу не рекомендуется пить беременным. К тому же она не проходит пастеризацию, а это может представлять угрозу для будущего ребенка. В случае кормления грудью стоит сначала обратиться за советом к своему гинекологу. Врач поможет взвесить риски и принять обоснованное решение.

Вероятность загрязнения

Покупатели магазинной комбучи могут быть спокойны – эти напитки проходят обязательную проверку на качество и безопасность. Зато домашние варианты, приготовленные с нарушением санитарных условий, могут быть источником патогенных микроорганизмов. Поэтому важно тщательно соблюдать гигиенические нормы во время ферментации.

Возможный риск для людей с диабетом

Несмотря на потенциальные преимущества для контроля уровня глюкозы, некоторые виды комбучи могут содержать большое количество добавленного сахара. Свежезаваренная комбуча имеет очень кислый и терпкий вкус, поэтому производители нередко добавляют подсластители, чтобы сделать напиток более привлекательным. Это может быть безопасным для большинства людей, однако людям с диабетом такое количество сахара может навредить. Поэтому перед регулярным употреблением обязательно проконсультируйтесь со своим врачом.

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