Кофе против вируса: как любимый напиток может защитить ваш иммунитет

Кофе - не только ароматный напиток, который дарит заряд бодрости, но и потенциальный союзник нашей иммунной системы. Новые научные данные доказывают, что регулярное его употребление может влиять на снижение риска заболевания COVID-19.

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Исследователи изучили связь между пищевыми привычками и вероятностью инфицирования, и результаты оказались впечатляющими. В частности, именно кофе занял одно из ведущих мест среди продуктов, которые положительно влияют на организм в период пандемии, пишет eatthis.com.

Как проходило исследование?

В научной статье, опубликованной в журнале Nutrients, команда из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета США проанализировала пищевые привычки 38 тысяч человек, используя данные из британского биобанка. Позже эти сведения были сопоставлены с информацией о результатах тестов на COVID-19 участников.

Исследователи обратили особое внимание на потребление различных категорий продуктов: кофе, чая, фруктов, овощей, рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, красного мяса и обработанного мяса.

Кофе занял видное место

Среди всех упомянутых продуктов именно кофе оказался одним из самых действенных факторов профилактики COVID-19. Согласно данным исследования, те, кто ежедневно потреблял кофе вместе с овощами, имели более низкий риск инфицирования.

"Регулярное употребление одной или более чашек кофе в день уменьшало вероятность заболевания примерно на 10% по сравнению с теми, кто пил менее одной чашки", – отметили авторы.

В чем же причина?

Ученые объясняют этот эффект химическим составом кофе. Он является не только источником кофеина, но и содержит множество полезных компонентов, среди которых - полифенолы и фенольные кислоты. Именно эти вещества обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые положительно влияют на иммунную систему.

"Кофе, кофеин и полифенолы демонстрируют способность уменьшать уровень воспалительных биомаркеров, которые связаны с тяжестью течения болезни и смертностью от COVID-19", – говорится в выводах. Также отмечается, что среди людей пожилого возраста употребление кофе ассоциируется с более низким риском развития пневмонии.

Интересно, что положительный эффект кофе сохранялся даже среди тех, кто имел прямой контакт с носителем коронавируса. Иначе говоря, кофе мог играть роль защитного фактора даже в ситуациях повышенного риска заражения.

Другие продукты, обладающие подобным действием

Не только кофе оказался полезным. Авторы исследования также указывают, что умеренное потребление чая ассоциировалось со снижением вероятности получить положительный тест на COVID-19. Еще одним неожиданным фактором, который влияет на снижение риска болезни, оказалось грудное вскармливание в детстве.

Чего стоит избегать?

В противоположность этому, регулярное употребление обработанного мяса (например, колбасы, сосисок или бекона) ассоциировалось с увеличением риска заражения. Это еще раз подтверждает данные других исследований, указывающих на негативное влияние такого типа пищи на здоровье.

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