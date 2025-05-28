Невидимый риск: как недостаток жидкости влияет на здоровье глаз

Зрительное здоровье часто остается без внимания, хотя оно напрямую зависит от нашего образа жизни и питания. Последнее исследование в Великобритании показало, что большинство людей не знают, как правильно заботиться о своих глазах.

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Один из важнейших, но часто недооцененных факторов – это достаточное увлажнение организма. Эксперты призывают изменить ежедневные привычки, чтобы сохранить не только зрение, но и общее самочувствие, пишет express.co.

Клинический диетолог Сьюзи Сойер, которая участвовала в исследовании, отметила: "Гидратация является основой как для зрения, так и для общего самочувствия, однако многие до сих пор не уделяют внимания достаточному потреблению воды", – подчеркнула она.

Специалисты подчеркивают, что обезвоживание способно вызывать сухость глаз, размытость зрения и головную боль. В то же время новые статистические данные свидетельствуют о тревожном снижении уровня потребления жидкости.

"Женщинам и девушкам старшего возраста следует выпивать не менее 2 литров воды в сутки, тогда как мужчинам и парням этого возраста – примерно 2,5 литра", – пояснила Сьюзи. Она также подчеркнула, что результаты исследования компании MacuShield отражают тревожную тенденцию относительно водного баланса среди населения.

Предыдущие опросы показывали, что 29% людей пили по крайней мере пять стаканов воды ежедневно. Свежие же данные свидетельствуют, что этот показатель упал до 26%. К тому же, 23% респондентов употребляют не более трех стаканов в день, а 15% - всего один.

Как обеспечить достаточный уровень увлажнения?

Сьюзи Сойер подчеркивает: "Потребление достаточного количества жидкости должно стать привычкой. И речь идет не только о чистой воде – в рацион могут входить также молоко, чай, супы, йогурты и напитки с низким содержанием калорий".

В жаркое время года важность гидратации возрастает, и Сьюзи советует регулярно употреблять жидкость, избегая алкоголя, который способствует обезвоживанию.

"Если вы относитесь к тем, кто употребляет мало жидкости, это одно из самых простых изменений, которые можно внести уже сегодня для улучшения собственного здоровья", – отмечает она.

Питание для здоровья глаз: что стоит знать?

Сьюзи также указала, что многие люди не знают, какие именно питательные вещества положительно влияют на зрение, и в каких продуктах они содержатся.

"Помимо водного баланса, существует множество пищевых продуктов, которые содержат важные для зрения вещества. Проблема в том, что большинство людей не осведомлены о том, какие именно это вещества и где их искать. К тому же, согласно результатам Национального опроса по питанию (NDNS), значительная часть населения не потребляет даже минимальные пять порций овощей и фруктов в день", – отметила специалист.

Для тех, кому сложно придерживаться сбалансированного питания, Сьюзи советует обратить внимание на специализированные пищевые добавки.

"Если вам трудно обеспечить себя всеми необходимыми веществами только через пищу, обратите внимание на качественные целевые добавки. Но главное – не забывайте о пользе пяти и более порций овощей и фруктов в день и соблюдении здорового образа жизни", – подытожила она.

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