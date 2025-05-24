Как алкоголь может увеличить риск сердечных нарушений: результаты исследования

Даже умеренное употребление алкоголя может иметь серьезные последствия для работы сердца. Новое исследование доказывает, что бокал вина или бутылка пива способны спровоцировать опасные нарушения сердечного ритма.

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Полученные результаты подвергают сомнению устоявшиеся представления о безопасном количестве алкоголя. Подробные наблюдения за участниками исследования открыли неожиданную связь между потреблением спиртного и фибрилляцией предсердий, пишет eatthis.com.

Фибрилляция предсердий – это медицинский термин для нерегулярного сердцебиения, которое может быть вызвано проблемами на клеточном уровне сердца. Это нарушение может привести к образованию рубцов в фиброзной ткани сердца, а в худших случаях – к сердечному приступу.

Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что если фибрилляция предсердий становится хронической, она может привести к сердечной недостаточности, инсульту, тромбообразованию или другим серьезным заболеваниям.

Ввиду рисков, связанных с фибрилляцией предсердий, группа кардиологов, эпидемиологов и экспертов по поведенческому здоровью из США решила провести исследования. В эксперименте приняли участие 100 человек: 79 мужчин, средний возраст которых составил 64 года. 56 участников имели хотя бы один эпизод фибрилляции предсердий к началу исследования.

В течение четырёх недель участники носили мониторы ЭКГ и специальные датчики для обнаружения алкоголя через кожу. Каждый раз, когда они употребляли алкоголь, участники сигнализировали об этом, нажимая кнопку на своем мониторе. Не считая того, для доказательства уровня алкоголя в крови были проведены анализы.

По итогам исследования выяснилось, что даже один алкогольный напиток удваивает риск развития фибрилляции предсердий. А два напитка за четыре часа увеличивают этот риск трижды.

Грегори Маркус, доктор медицинских наук и ведущий автор исследования, считает, что результаты могут подвергнуть сомнению два популярных мифа об алкоголе: что регулярное потребление алкоголя полезно для сердца, и что для возникновения негативных кардиологических эффектов необходимо большое количество алкоголя.

Маркус также добавляет, что исследование может дать надежду на профилактику сердечных заболеваний. "Наши результаты показывают, что фибрилляция предсердий не случайна или непредсказуема. Существуют возможности для идентификации и коррекции факторов, которые могут помочь предотвратить возникновение этого сердечного нарушения", – отметил он.

Всегда консультируйтесь с врачом по поводу здоровья сердца. К возможным симптомам фибрилляции предсердий относятся заметное сердцебиение, одышка или даже потеря сознания.

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