Чрезмерное употребление молока: риски, о которых предупреждают специалисты

Молоко с детства считается символом здоровья и источником требуемого кальция. Его часто рекомендуют для укрепления костей, поддержания иммунитета и улучшения памяти.

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Однако современные исследования показывают, что чрезмерное потребление этого продукта может привести к неожиданным и нежелательным последствиям для организма. Издание eatthis.com рассказывает, к каким именно проблемам со здоровьем может привести слишком большое количество молока в рационе.

Утрата энергии и вялость

Несмотря на то, что молоко содержит жиры, калории и полезные вещества, не стоит надеяться, что оно придаст бодрость.

Диетолог Сонька Браунова отмечает: "Не все знают, что молоко способно повысить уровень сахара в крови подобно шоколаду или другим сладостям. После стакана молока вы можете почувствовать кратковременный приток энергии, но он быстро меняется на усталость".

Хрупкость костей

Хотя молоко считается источником кальция, поддерживающего крепкость костей, чрезмерное его употребление, по словам диетолога Джея Ковина, напротив, "повышает риск ломкости костей".

В исследовании, опубликованном в 2014 году в журнале BMJ, выявили: женщины, которые ежедневно выпивали три и более стаканов молока (более 700 мл), имели повышенный риск переломов бедра.

Проблемы с кожей

Есть связь между молочными продуктами и кожными воспалениями. Диетолог Триста Бест объясняет: "Молочные продукты могут усиливать акне и экзему. Они приводят к повышенному образованию слизи, что ведет к жирности кожи, особенно на лице. В сочетании с их воспалительным эффектом это создает благоприятную среду для болезненных высыпаний".

Негативное влияние на сердце

Диетолог Дженнифер Лима отмечает: "Избыток молока и других молочных продуктов может способствовать закупорке артерий из-за содержания холестерина, что повышает риск сердечных заболеваний".

В исследовании 2016 года American Journal of Clinical Nutrition выявлено, что замена только 5% молочного жира на растительные масла или полиненасыщенные жиры снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 10-24%.

Инсулинорезистентность

Повышенное потребление молочных продуктов может оказывать влияние на обмен глюкозы.

"Молочные продукты обладают высокой инсулиногенностью, то есть они стимулируют выделение инсулина, даже если не содержат много сахара. Это может способствовать развитию инсулинорезистентности", – отмечает Пайпер Гибсон, врач по природной медицине.

В исследовании 2012 года, опубликованном в Journal of Diabetes Research, было установлено, что женщины, потреблявшие большое количество молочных продуктов, чаще страдали инсулинорезистентностью, чем те, кто употреблял их умеренно или редко.

Ослабленный иммунитет

Частые простуды или вирусные заболевания могут являться следствием чрезмерного употребления молока.

Медсестра Тиффани Аллен объясняет: "Молочные продукты могут провоцировать системное воспаление. Это нарушает здоровье кишечника, который является ключевым для нашего иммунитета, ведь 70% иммунной системы размещается именно там".

Проблемы с пищеварением

Частые вздутия живота, дискомфорт после еды – все это может быть связано с любовью к молоку.

"Чрезмерное потребление молока способно вызвать вздутие и нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Это негативно влияет на весь организм", – отмечает доктор Эмбер О'Брайен.

Ухудшение памяти

Если вы хотите сохранить ясность ума до глубокой старости, следует ограничить потребление молока. По словам О'Брайен, "взрослые, которые употребляют много молока, чаще не проходят когнитивные тесты, чем пьющие не более двух стаканов в день (примерно 470 мл)".

Согласно исследованию 2017 года, те, кто потреблял более одного стакана молока ежедневно (240 мл), испытывали на 10% большее ухудшение когнитивных функций в течение 20 лет, чем люди, которые ограничивались меньшими объемами.

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