Полезен выбор или скрытая угроза: вся правда о фруктовых соках

Фруктовые соки часто воспринимаются как полезный выбор из-за содержания витаминов и антиоксидантов. Однако высокий уровень сахара у них вызывает споры среди ученых и диетологов.

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Новое исследование помогает разобраться, действительно ли натуральный сок безопасен для здоровья. Издание eatthis.com рассказывает, как выбрать полезный напиток и на что следует обращать внимание при покупке.

Что исследовали ученые?

Португальские ученые-специалисты в области биологии и физиологии решили изучить влияние фруктового сока на массу тела, уровень сахара в крови и окислительный стресс – процесс, который может вызвать воспаление и развитие заболеваний. Эксперимент проводили на крысах, часть из которых имела диабет, а часть была здоровой.

Исследователи тестировали два напитка: натуральный фруктовый сок и сладкий раствор с таким же содержанием сахара. В течение четырёх недель они наблюдали, как эти напитки влияют на организм животных.

Результаты: вреден ли сок?

Ученые обнаружили, что разовое употребление сладкого раствора вызвало значительное повышение уровня сахара в крови, чем даже неограниченное потребление натурального сока. Кроме того, сахарный напиток снижал способность организма усваивать антиоксиданты. Однако, что любопытно, одна порция такого раствора существенно не влияла на массу тела или окислительный стресс.

Однако когда крысы получали возможность пить сахарный раствор в любом количестве, ученые зафиксировали негативные последствия: нарушение энергетического баланса, чрезмерное потребление калорий, набор веса, рост уровня сахара в крови натощак, инсулинорезистентность и усиление окислительного стресса.

Как выбирать сок правильно?

Эти результаты указывают на то, что при покупке сока следует обращать внимание на состав и особенно на наличие добавленного сахара – его должно быть ноль. Еще более здоровым вариантом может быть приготовление сока дома из свежих фруктов.

Вне зависимости от того, какой сок вы пьете, важно контролировать его количество. Диетолог Марджи Весдок советует не превышать дневную норму. "Я бы рекомендовала ограничить потребление сока до 240 мл в день из-за его высокой калорийности", – подытожила она.

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