Сахарная ловушка: почему сладкий чай может стать опасностью для вашего организма

Сладкий чай – это холодный чай с большим количеством сахара. История его возникновения связана с завышенным спросом на освежающие напитки в летний период.

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Сначала сладкий чай употребляли летом, но сейчас этот напиток является частью ежедневного рациона в течение года. Диетологи призывают более внимательно относиться к выбору напитков и предлагают здоровые альтернативы для тех, кто не готов полностью отказаться от любимого вкуса, пишет eatthis.com.

Одним из главных побочных эффектов регулярного употребления сладкого чая является увеличение риска диабета 2 типа.

"Напитки, содержащие большое количество сахара, являются одной из основных причин таких заболеваний как ожирение и диабет", – объясняет диетолог Бет Чиодо.

По результатам исследований уменьшение потребления сладких напитков помогает снизить риск развития диабета 2 типа. Поскольку чай и кофе обладают многочисленными преимуществами для здоровья, лучшим выбором будет пить их без добавления сахара. Если это сложно, можно заменить привычный сахар на полезные подсластители, такие как стевия.

Стевия и фрукты являются натуральными растительными подсластителями, которые не влекут за собой повышение уровня сахара в крови.

Даже если вы осознаете, что употребление сладких напитков может повысить риск заболеть диабетом 2 типа, но отказаться сложно, Чиодо предлагает практические решения.

"Маленькие изменения могут иметь существенный эффект. Попробуйте начать с того, чтобы смешать половину порции несладкого чая с вашей привычной порцией сладкого, постепенно увеличивая долю несладкого чая. Это позволит вам снизить количество потребляемого сахара и соответственно уменьшить риск развития диабета 2 типа", – советует Чиодо.

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