13 пищевых привычек, которые в корне меняют похудение: как улучшить свои результаты

Планируя стратегию похудения, сфокусируйтесь на здоровом образе жизни, а не только на быстрой потере веса. Регулярные физические упражнения и осознанное питание могут существенно повлиять на ваши результаты.

Контролируйте потребление алкоголя и пищи, ведь это важно для достижения целей, а также включайте полезные пищевые привычки в свой рацион, чтобы поддерживать мотивацию. Как же приблизить себя к желаемым формам, рассказали в Eat This, Not That.

Разделите еду на порции и поместите в морозилку

Покупая продукты оптом, разделите их на порции и сразу заморозьте, чтобы избежать порчи. Это поможет контролировать потребление, ведь замороженные продукты требуют размораживания перед употреблением. Поэтому, просто следуйте плану и берите только одну порцию для размораживания.

Конспектируйте обо всем, что вы едите

Ведите пищевой дневник, чтобы получить четкое представление о своем потреблении. Такое конспектирование помогает быть более сознательными и ответственными, что может удвоить результаты похудения. Кроме того, эффективность этого метода доказывают исследования, которые показывают, что те, кто регулярно фиксирует свой рацион, теряют вдвое больше веса.

Используйте масло и заправку из бутылки с распылителем

Следите за количеством масла или заправки, которые используете, чтобы избежать непредвиденного перелива. Каждая столовая ложка содержит около 100-120 калорий, поэтому уменьшение порции может существенно снизить общую калорийность блюда.

Ешьте медленнее, чем обычно

Ешьте медленнее, чтобы улучшить самочувствие и помочь контролировать вес. Это поможет вам осознавать то, что вы едите и останавливаться до перегрузки желудка. Так вы можете уменьшить калории на 100, что может привести к потере 2-2,5 кг в месяц.

Наполните половину тарелки овощами на пару, приправленными лимоном и острыми специями

Похудеть не означает отказываться от вкуса. Фитонутриенты в овощах борются с воспалением и обеспечивают чувство сытости благодаря высокому содержанию клетчатки. Кроме того, замена нездоровых ингредиентов на лимон и специи делает овощи вкусными и питательными, сохраняя их низкую калорийность.

Ешьте любимые блюда

Не исключайте из рациона любимые продукты, ведь это важно для ощущения наслаждения. Это предотвращает чувство ограничения и помогает придерживаться здорового питания. Достаточно лишь употреблять их в малых порциях, чтобы поддерживать баланс.

Используйте правило "через раз", когда употребляете алкоголь

Попробуйте ограничить потребление калорий несколько дней в неделю и наслаждаться любимой едой в дни без поста. Кроме того, вместо алкогольных напитков выбирайте некалорийные, чтобы сэкономить калории и избежать быстрого опьянения. Это поможет контролировать аппетит и делать лучшие выборы в еде.

Выпивайте по крайней мере 350 мл воды перед каждым приемом пищи и между ними

Путаница между жаждой и голодом может привести к потреблению лишних калорий, а потому важно поддерживать оптимальный уровень гидратации. Попробуйте добавить лимон в воду для улучшения вкуса и потреблять в день примерно 3,7 литра для мужчин и 2,7 литра для женщин.

Откажитесь от салата на обед

Попробуйте разнообразные салаты, которые содержат не только овощи, но и белки и здоровые углеводы для повышения питательности. Это поможет вам избежать чувства голода и уменьшит риск переедания во время следующего приема пищи. Такие салаты также уменьшат желание перекусить нездоровой пищей.

К каждому приему пищи добавляйте 20 граммов белка

Включайте белок в свой рацион для восстановления клеток и стабилизации гормонов. В частности, белок усваивается дольше, что помогает поддерживать чувство сытости и уровень сахара в крови, снижая риск переедания.

Имейте приготовленную зелень к каждому приему пищи

Зелень - это не только вкусно, но и питательно. Она низкокалорийная, богата антиоксидантами и обладает противовоспалительным действием, что делает ее отличным гарниром или дополнением к блюдам. Кроме того, использование зелени поможет вам снизить калорийность пищи и поддержать процесс похудения.

Побалуйте себя любимым лакомством

Когда вы чувствуете желание съесть чего-то сладкого или закуски после недостаточно сытного обеда, попробуйте удовлетворить эту потребность сразу. Так вы сможете наслаждаться едой без ущерба для своего рациона.

Для сладости добавьте цейлонскую корицу

Цейлонская корица, или настоящая корица, имеет приятный сладковатый вкус и безопасные для здоровья свойства. Она может помочь снизить уровень сахара в крови, холестерина и триглицеридов, что способствует контролю веса. Добавляйте ее в смузи, йогурт, овсянку, кофе или выпечку для получения пользы.

