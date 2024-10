Самые большие ошибки во время похудения: о чем стоит знать, если вы придерживаетесь диеты

Потеря веса может быть сложным процессом, требуя от вас много усилий и готовности к неудачам. Согласно исследованию от Университета Пенсильвании, именно из-за длительного ожидания результата, около 65% людей не сохраняют мотивацию и снова набирают вес в последующие три года.

Видео дня

Таким образом, даже те, кто успешно достиг целевого веса, часто делают ошибки на этом пути. Поэтому, в чем заключается секрет успешной потери веса и какие ошибки могут помешать в достижении вашей цели, рассказали в Eat This, Not That.

Не отслеживаете употребляемую пищу

Ведите точный учет потребляемых калорий, включая еду и напитки, чтобы избежать случайного превышения ежедневной нормы. Используйте для этого специальные приложения или обычный блокнот. Сначала определите свои калорийные цели с диетологом или онлайн-калькулятором и придерживайтесь этих цифр в течение первых двух недель для достижения долгосрочных результатов.

Придерживаетесь принципа "все или ничего"

Избегайте мышления "все или ничего" и чрезмерной концентрации на калориях. Лучше сосредоточьтесь на качестве пищи, поскольку одержимость подсчетом может привести к перееданию и задержать прогресс в похудении. Попробуйте принимать пищу осознанно, чтобы избежать колебаний веса.

Не бороться с эмоциональным перееданием

Важно понимать эмоции, влияющие на питание. Часто мы можем пытаться избегать близости, пытаясь найти оправдание для своих привычек. Признайте свои чувства, чтобы не саботировать себя и не искать виновных во внешнем виде. Развивайте здоровые отношения с едой, сосредотачиваясь на эмоциональном благополучии.

Бросать диету, если не видите мгновенных результатов

Установка микроцелей вместо нереалистичных ожиданий может помочь избежать срывов в диете. Важно определить правила и границы, чтобы предотвратить переедание, а также не покупать продукты, вызывающие соблазн. Превратите физические упражнения из наказания в возможность, фокусируясь на позитивных разговорах с собой. Такие изменения могут значительно улучшить ваши результаты и настроение.

Не принимать изменение образа жизни

Избегайте диет, сосредотачиваясь на здоровом образе жизни. Таким образом, вместо ограничений лучше выберите сбалансированное питание и регулярные физические активности. Прислушивайтесь к своему телу и учитывайте свои индивидуальные потребности. Это поможет достичь стабильных результатов в контроле веса без ощущения ограниченности.

Есть не дома

Чтобы контролировать вес, попробуйте меньше есть вне дома, поскольку это часто приводит к чрезмерному потреблению калорий. Научитесь готовить быстрые, здоровые и вкусные блюда, которые нравятся вам так же, как ваши любимые ресторанные блюда. Важно создать привычку питаться дома и осознавать, что вы едите. Это поможет вам разработать долгосрочный план здорового питания.

Ранее OBOZ.UA рассказал, каких продуктов следует избегать во время диеты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.