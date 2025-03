13 простых продуктов, которые продлевают продолжительность жизни

Правильный завтрак может не только повысить вашу энергию, но и улучшить общее здоровье. Выбор в пользу здоровых продуктов, таких как овощи, фрукты, орехи и цельнозерновые, может способствовать укреплению иммунной системы и предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Видео дня

Употребляя такую пищу на завтрак можно снизить воспаление, поддерживать стабильный уровень сахара в крови и обеспечить организм важными питательными веществами. Что именно стоит включить в рацион, чтобы улучшить свое самочувствие и продлить жизнь, рассказали в Eat This, Not That.

Овес

Чтобы контролировать уровень глюкозы и инсулина, включайте в рацион углеводы с высоким содержанием клетчатки, которые медленно перевариваются. Овес — это отличный выбор, ведь он снижает уровень "плохого" холестерина и помогает уменьшить окружность талии.

Семена чиа

Семена чиа - это отличное дополнение к завтраку, поскольку содержат 11 граммов клетчатки на 28 граммов. Регулярное потребление чиа помогает улучшить уровень сахара в крови и артериальное давление, а также содержит антиоксиданты, защищающие клетки от повреждения свободными радикалами.

Лук

Лук не только добавляет вкус к блюдам, но и является источником важных питательных веществ. Он содержит сероорганические соединения, которые помогают предотвратить развитие рака, а также флавоноидные антиоксиданты, оказывающие противовоспалительное действие.

Брокколи

Брокколи — это не только вкусный овощ, но и мощный антиоксидант. Он стимулирует детоксикацию организма, препятствуя росту раковых клеток, а также содержит сульфорафан, который защищает кровеносные сосуды от воспаления, что может снизить риск сердечных заболеваний.

Листовая зелень

Добавление к завтраку листовой зелени, как шпинат или капусту, может существенно улучшить здоровье. Эти овощи помогают снизить риск сердечных заболеваний, инсульта и рака, а шпинат еще и поддерживает когнитивные функции, снижая риск возрастных нарушений памяти.

Ягоды

Ягоды, в частности черника, являются отличным выбором для завтрака, поскольку они богаты полифенолами и антиоксидантами. Исследования показали, что регулярное потребление этих фруктов снижает риск хронических заболеваний и может помочь снизить уровень "плохого" холестерина.

Фасоль

Фасоль — это отличный вариант для завтрака, поскольку она богата белком, клетчаткой и микроэлементами, поддерживающими иммунную систему. Исследования показали, что регулярное потребление фасоли снижает риск смерти и рака толстой кишки, а также способствует общему укреплению здоровья.

Орехи

Добавление грецких орехов или миндаля к завтраку может не только улучшить текстуру блюда, но и способствовать долголетию. Исследования показали, что ежедневное потребление орехов снижает риск смерти на 20% благодаря их способности стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать сердечно-сосудистое здоровье.

Лосось

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в лососе, помогают снизить риск сердечных заболеваний. По данным исследования Гарвардского университета, жирные кислоты омега-3 уменьшают вероятность смерти на 27%. Попробуйте добавить лосось к завтраку, например, на тосте с авокадо или в комбинации с яйцами, киноа и зеленью.

Грейпфрут

Грейпфрут является отличным источником витамина С и калия, что способствует здоровью сердца. Исследования показывают, что ежедневное потребление грейпфрута может снизить артериальное давление и улучшить уровень холестерина, что уменьшает риск сердечных заболеваний.

Йогурт

Регулярное потребление йогурта может снизить риск высокого кровяного давления и даже продлить жизнь. Исследования показывают, что йогурт с пробиотиками поддерживает здоровье сердца и улучшает общее состояние организма, а потому стоит выбирать йогурты с живыми культурами.

Семена льна

Семена льна являются отличным источником альфа-линоленовой кислоты (ALA) и лигнанов, которые могут снизить риск гормонозависимых видов рака, таких как рак молочной железы. Добавляйте 1-2 столовые ложки измельченных семян льна в йогурт, овсянку или хлопья для улучшения здоровья.

Кисломолочный творог

Этот продукт богат белком и фосфором, что способствует здоровью костей. Употребление творога может помочь снизить риск диабета 2 типа и сердечных заболеваний, благодаря улучшению чувствительности к инсулину.

Ранее OBOZ.UA рассказал о преимуществах овсянки для похудения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.