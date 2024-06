13 вредных завтраков, которые поглощают вашу энергию и добавляют лишние килограммы

Начать утро сбалансированным и питательным завтраком – залог энергичного и продуктивного дня. Однако среди разнообразия продуктов, которые предлагаются на прилавках магазинов, не всегда легко выбрать те, которые действительно дарят организму энергию и пользу.

Многие из нас впадают в ловушку привлекательных, но не всегда полезных завтраков, переполненных сахаром и трансжирами. О продуктах, которые следует исключить из утреннего меню, чтобы не испортить здоровье, пишет Eat This Not That.

Пончики

Пончики – это вариант завтрака, обладающий высокой калорийностью и низким содержанием полезных питательных веществ. Обычно они жарятся во фритюре и содержат большое количество добавленного сахара и рафинированных углеводов, что делает их не лучшим выбором для начала дня, отмечает Муди. Хотя пончики могут радовать вкусовые рецепторы, они не удовлетворят ваш организм клетчаткой и белком, что может привести к чувству голода. Это объясняет, почему вы часто испытываете тягу к снова и снова возвращаться к этим сладким изделиям, особенно если вы пытаетесь сохранить или снизить свой вес.

Жареная курица

Еда, которую вы выбираете на завтрак, может оказать негативное влияние на ваше здоровье, поскольку содержит большое количество калорий, жиров и рафинированных углеводов. Так что жареная курица на завтрак может быть вредной для организма.

Мафины

Несмотря на популярность, кексы могут быть высококалорийными и малопитательными, поскольку часто имеют низкое содержание клетчатки и белка, что может привести к ощущению голода и нехватки энергии. Большинство мафинов, особенно те, что можно найти в кофейнях, могут иметь очень высокую калорийность, а некоторые из них даже могут содержать до 800 калорий, что следует учесть при их потреблении.

Сосиски на завтрак

Согласно исследованию 2022 года обработанные мясные продукты, такие как сосиски для завтрака, содержат значительное количество насыщенных жиров и натрия. Это может увеличить риск развития хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак и деменцию.

Йогурт с сахаром

Выберите греческий йогурт вместо приобретения подслащенных. Ведь он богат белок и клетчаткой и имеет меньшее количество сахара. Несмотря на то, что сладкие йогурты рекламировались как лучшая альтернатива завтраку, следует быть осторожными при употреблении.

Бурито на завтрак быстрого питания

Хотя домашние буррито на завтрак могут быть сбалансированным выбором по сравнению с бурритами из ресторанов быстрого питания, но они все же содержат обработанное мясо, большое количество сыра и блин из рафинированной муки. Согласно экспертам, такие буррито высококалорийны и содержат насыщенные жиры и натрий.

Печенье

Печенье почти не содержит питательных веществ, необходимых для здорового завтрака, включая клетчатку. Часто оно содержит транс- или насыщенные жиры, чтобы придать ему желаемую текстуру, что может отрицательно сказаться на здоровье сердца. Добавление масла и соусов в печенье лишь усиливает его высокое содержание жира, уменьшая его пищевую ценность и оставляя вас ощутимыми вялыми.

Сэндвичи для завтрака быстрого питания

Бутерброды для завтрака, обычно доступные в заведениях быстрого питания, могут содержать обработанное мясо, сыр и яйца на хлебе с рафинированной мукой - это комбинация, которая способствует чрезмерному набору веса и увеличению риска развития хронических заболеваний. Такие сэндвичи обладают небольшим количеством полезных веществ и могут повышать уровень холестерина, что увеличивает риск сердечных заболеваний.

Деруны

Жареная пища – это наслаждение, которое не является лучшим выбором для завтрака. Хотя картофель – отличный овощ, выбрасывая кожуру, вы теряете много клетчатки, а жарка лишает ее многих полезных свойств, добавляя лишь немного натрия и жиров, которые могут быть не так полезны на утреннем столе. Вместо этого, рассмотрите вариант запеченного картофеля на завтрак.

Французские тосты с сиропом

Регулярное потребление жареного тоста может привести к перегрузке сахаром и рафинированными углеводами. Классическая версия этого блюда на завтрак часто содержит белый хлеб, смоченный в яйцах и молоке, а затем жареный на сливочном или растительном масле. Подача его с сиропом делает это высококалорийным блюдом, насыщенным сахаром и насыщенными жирами. Комбинация рафинированных углеводов и сахара может вызвать скачки уровня сахара в крови, не обеспечивая при этом значительной питательной пользы.

Блинчики

Блинчикам часто не хватает белка и клетчатки, которые необходимы для сохранения энергии и работоспособности в течение дня. Кроме того, они содержат большое количество рафинированных углеводов. Когда вы добавляете сливочное масло и кленовый сироп (ещё больше рафинированных углеводов), блины превращаются в подлинно нездоровый вариант завтрака.

Апельсиновый сок

Большинство фруктовых соков содержат большое количество сахара и не имеют клетчатки, которая присутствует в целых фруктах. Это может привести к резким скачкам уровня сахара в крови. Даже стакан апельсинового сока может содержать столько же сахара, сколько в нескольких апельсинах, но без полезной клетчатки.

Баранка и сливочный сыр

Сладкие баранки имеют почти такое количество калорий и углеводов, как четыре куска тоста. К тому же добавление сливочного масла делает из баранки калорийную бомбу, имеет много насыщенных жиров и мало высококачественного белка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как можно приготовить смузи на завтрак.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.