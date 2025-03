15 ежедневных привычек, которые приводят к набору лишнего веса

Старение — это естественный процесс, во время которого в теле происходят трансформации на всех уровнях. Кроме того, даже если сегодня вы не имеете лишнего жира, со временем вы можете приобрести определенные проблемы с весом, в частности в зоне живота.

Видео дня

Стоит отметить, что набор веса часто происходит постепенно, и есть ранние признаки этих изменений, зная о которых, вполне реально влиять на то, как мы будем выглядеть в будущем. Какие ежедневные привычки могут повлиять на увеличение жира в теле и чего стоит избегать, рассказали в Eat This, Not That.

Часто путешествуете или ездите в командировки

Частые путешествия могут нарушать ваши циркадные ритмы, что влияет на здоровье кишечника и может привести к увеличению веса. Во время поездок вы можете есть больше, чем обычно, выпить больше алкоголя и избегать тренировки, что может повысить уровень инсулина и кортизола. Чтобы избежать этих проблем, добавляйте в рацион пробиотики или ферментированные продукты, такие как греческий йогурт, кефир или квашеную капусту.

Забываете есть

Если вы часто пропускаете приёмы пищи, это может привести к проблемам с контролем веса в будущем. Поддержание уровня сахара в крови важно для регуляции веса, и это можно обеспечить регулярным питанием каждые 3-4 часа, особенно с продуктами, богатыми белками. Это поможет избежать набора веса, особенно в периоды гормональных изменений, таких как менопауза.

Пьете недостаточно воды

Вода может помочь сохранить стройность в зрелом возрасте. Употребление воды перед едой заполняет желудок, уменьшая аппетит и помогая есть меньше, а также снижает соблазн к вредным перекусам. Кроме того, замена сладких напитков водой, чаем или обезжиренным молоком помогает избежать увеличения веса. Откажитесь от газированных и подслащенных напитков в пользу более здоровых альтернатив.

Испытываете стресс

Стресс может стать причиной набора веса, поскольку это состояние повышает уровень кортизола, что способствует накоплению жира и снижает мышечную массу. Если работа вызывает стресс, стоит уменьшить нагрузку или найти способы для его снижения, например, через йогу, медитацию или короткие прогулки.

Пренебрегаете здоровым сном

Регулярный недосып может повлиять на ваши пищевые привычки и вес. Недостаток сна увеличивает аппетит и тягу к вредной пище, что может негативно повлиять на метаболизм. Старайтесь спать около 7-8 часов за ночь, чтобы контролировать вес и поддерживать здоровый обмен веществ.

Устаете после отдыха

Если вы хорошо спите, но все равно чувствуете сонливость, это может быть признаком проблем в работе щитовидной железы. Одним из последствий гипотиреоза является набор веса. Если вы часто чувствуете усталость или у вас есть семейная история заболеваний щитовидной железы, обратитесь к врачу для проверки.

Генетика

Генетика действительно влияет на наши формы тела и распределение жира, но образ жизни — важнее. Даже если вы сейчас стройные, здоровый режим питания, регулярные упражнения и активность могут помочь поддерживать форму, несмотря на наследственность.

Избегаете тренировок

Диета имеет больше влияния на ваш вес, но без физических нагрузок вы рискуете нивелировать прогресс. Кроме того, с возрастом мышечная масса уменьшается, что замедляет метаболизм и способствует накоплению жира. Поэтому, начните программу силовых тренировок, чтобы увеличить мышечную массу и избежать увеличения веса в будущем.

Беспорядок на кухне

По результатам исследования, кухонные привычки могут влиять на вес. Например, газировка, печенье или хлопья, которые размещены на видном месте, могут способствовать дополнительным 10-12 кг. Чтобы избежать набора веса, стоит избавиться от пустых калорий на кухне, ведь эти привычки могут повлиять на вас в будущем.

Живете вблизи ресторанов

Легкий доступ к фастфуду значительно влияет на наше питание. Если рядом есть рестораны быстрого питания, это может увеличить риск набора веса, особенно во время беременности. Чтобы избежать соблазна, держите здоровые закуски при себе, это поможет сохранить контроль над аппетитом и избежать лишних калорий.

Часто смотрите телевизор на диване

Слишком много времени перед телевизором может повлиять на ваше здоровье. Исследования показали, что каждый час, проведенный за просмотром, увеличивает риск развития диабета 2 типа на 3,4%. Кроме того, сидячий образ жизни и реклама нездоровой пищи могут способствовать набору веса. Старайтесь ограничить время, проведенное перед экраном и быть внимательнее к выбору пищи.

Есть не дома

Если вы постоянно на ходу, быстрые перекусы могут навредить вашему кишечнику и привести к чрезмерному потреблению калорий. Чтобы сохранить текущий вес, старайтесь выбирать более контролируемые порции, особенно когда вы должны поесть не дома.

Злоупотребляете солью

Соль может быть такой же вредной для вашей талии, как и сахар. Так, с каждым дополнительным граммом соли, полученным в течение дня, риск набора веса возрастает на 25%. Вместо соли используйте ароматные травы и специи, такие как розмарин, орегано или кайенский перец.

Часто используете машину

Если вы часто ездите на работу на машине, это может способствовать набору веса. Чтобы избежать лишних килограммов, попробуйте хотя бы раз в неделю ездить на велосипеде или парковать машину как можно дальше или ходить пешком.

Любите наряжаться

Надевать джинсы в офис вместо платья или официального костюма, может быть полезнее для вашего здоровья. Исследования показали, что люди, которые выбирали джинсы, делали на 500 шагов больше за день, что способствует поддержанию формы. Эти дополнительные движения помогают поддерживать стройность и улучшают общее состояние здоровья.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как похудеть и предотвратить появление лишнего веса.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.