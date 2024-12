8 советов для похудения: как избежать набора веса

Зима - это прекрасная пора, но она может побудить к перееданию комфортной пищей и отклонению от здоровых привычек. Вы все еще можете наслаждаться любимыми вкусностями, однако не забывайте сохранять баланс, чтобы контролировать вес.

Что для этого нужно и как поддержать фигуру во время соблазнов, рассказали в Eat This, Not That. Если хотите оставаться в форме, следуйте этим простым советам, которые помогут избежать набора веса.

Гуляйте на улице

Выходите на улицу и двигайтесь, как только у вас появится возможность. Осенние прогулки или поездки на велосипеде помогут сбалансировать праздничные вкусности. Это простой способ избежать лишнего веса и оставаться активным.

Употребляйте полезные закуски

Имейте полезные перекусы, в частности орехи, семена, фрукты, овощи, хумус или гуакамоле, чтобы избежать соблазна съесть что-то вредное. Если вы много времени проводите вне дома, берите перекусы с собой, например, в контейнере. Кроме того, с собой удобно носить протеиновые батончики, сушёное мясо или орехи, которые не портятся.

Готовьте дома

Готовьте больше дома, чтобы избежать лишних килограммов. Используйте сезонные продукты, как тыква, кабачок или яблоки - они богаты витаминами и минералами. Это поможет уменьшить количество добавленных калорий и соли в вашем рационе.

Будьте активными в зале

Когда дни короче, а график более напряженный, легко пропустить тренировку. Однако важно поддерживать ежедневную активность, даже если нужно изменить ее тип. Это поможет избежать лишнего веса, который может накопиться из-за калорийной пищи. А потому найдите способ двигаться ежедневно, даже в короткие перерывы.

Планируйте расточительность

Осенью и зимой есть соблазн съесть больше конфет и праздничных напитков, но это не значит, что надо отказываться от всего. Планируйте заранее и выбирайте, когда можно наслаждаться вкусностями, чтобы избежать излишеств. Если идете на праздник, подготовьте здоровую закуску, которая будет полезной альтернативой. Это поможет держать баланс и наслаждаться праздниками без вреда для здоровья.

Ешьте больше клетчатки

Достаточное потребление клетчатки помогает контролировать вес, обеспечивая длительное чувство сытости и снижая аппетит. Добавляйте в рацион овощи, фрукты, цельные зерна и бобовые. Кроме того, обратите внимание на яблоки, тыкву, шпинат и свежую клюкву, как на источники клетчатки. Это вкусно, полезно и способствует хорошему самочувствию.

Контролируйте эмоциональный прием пищи

В холодное время дома может провоцировать скуку или грусть, что часто приводит к эмоциональному перееданию и набору веса. Чтобы избежать этого, научитесь различать физический голод и эмоциональное желание есть. А потому попробуйте отвлечься: наведите порядок или отправляйтесь на прогулку. Это поможет сохранить баланс и хорошее самочувствие.

Ешьте овощи

Ешьте больше овощей осенью, чтобы предотвратить набор веса. Они низкокалорийные, богаты витаминами, минералами и клетчаткой, которая помогает дольше чувствовать себя сытыми. Добавляйте овощи в рацион, готовя салаты, перекусывая с овощами и соусами или запекая их в качестве гарнира.

