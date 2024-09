15 фактов о целлюлите, о которых вам следует знать

Целлюлит - это скопление жировых клеток под кожей, которое похоже на апельсиновую корку, что может портить внешний вид кожи. Перед тем, как тратить деньги на средства против целлюлита, стоит помнить, что универсального решения для решения этого эстетического дефекта не существует.

Однако, бороться с целлюлитом вполне реально, если понимать причины его появления на теле. Что такое целлюлит и как выбрать эффективный метод борьбы с ним, об этом рассказали в Eat This, Not That.

Распространенная проблема

Не волнуйтесь из-за целлюлита, поскольку это абсолютно нормально. Большинство женщин имеют его на разных частях тела, в частности на: животе, ягодицах, бедрах, руках, спине или даже на лице, шее и груди.

Может быть не только у женщин

Знали ли вы, что мужчины также могут иметь целлюлит? Хотя это явление случается реже и менее заметно из-за меньшего процента жира и одежды, которая больше покрывает тело, однако примерно 10% мужчин сталкиваются с этим. Поэтому, хотя женщины более склонны к этой проблеме, однако целлюлит не зависит от пола.

Целлюлит - это жир

Целлюлит - это подкожный жир, который давит на соединительную ткань, вызывая бугристость кожи. Это естественный процесс, возникающий, когда жир неравномерно распределяется под кожей. Для уменьшения его видимости стоит обратить внимание на общий уход за кожей и внедрить более здоровый образ жизни.

Риск для любого телосложения

Целлюлит может появиться у любого, независимо от веса или формы тела. Хотя он может быть более заметным у людей с лишними килограммами, но даже худые люди могут иметь целлюлит.

Генетика

Если у вас есть целлюлит, это может быть наследственным явлением. Генетика влияет на появление целлюлита, учитывая вес, форму тела и гормональный фон. Поэтому, даже если вы прилагаете много усилий для формирования вашего тела, это может быть вне вашего контроля.

Условия, делающие целлюлит более распространенным

Если у вас есть медицинские проблемы, такие как гипотиреоз или депрессия, это может повысить риск появления целлюлита из-за увеличения веса. Кроме того, этому может способствовать дисбаланс электролитов, однако контроль здоровья поможет уменьшить риск.

Оценка целлюлита

Целлюлит классифицируют по шкале Нюрнбургера-Мюллера по такому принципу: стадия 0 - нет видимого целлюлита, даже при щипании, стадия 1 - целлюлит виден при щипании или напряжении мышц, стадия 2 - ямочки заметны в положении стоя, а стадия 3 - целлюлит виден всегда, независимо от позиции тела.

Как бороться

Для уменьшения целлюлита достаточно сбросить около 10% веса. Это поможет уменьшить его проявления и снизить риск сердечных заболеваний и диабета. При этом полное изменение тела не требуется.

Что может ухудшить целлюлит

Потеря веса может снизить риск хронических заболеваний, но это не гарантия избавления от целлюлита. Даже после похудения целлюлит может стать более заметным.

Что есть, чтобы избавиться от дефекта

Для уменьшения целлюлита потребляйте продукты, богатые витамином С, такие, как цитрусовые, болгарский перец и листовая зелень, поскольку они стимулируют выработку коллагена. Избегайте продуктов с высоким содержанием натрия и сахара, чтобы уменьшить задержку воды и предотвратить набор веса. Это поможет укрепить соединительные ткани и улучшить общий вид кожи.

Польза наращивания мышц

Регулярные тренировки улучшают кровообращение, что положительно влияет на вид кожи и способствует выработке коллагена. Кроме того, силовые упражнения помогают тонизировать кожу, делая целлюлит менее заметным. Также физическая активность может способствовать потере веса, что также помогает уменьшить целлюлит.

Массаж

Свободный от тренировки день - это прекрасная возможность поработать над улучшением кожи. Попробуйте совместить инфракрасный свет, радиочастоты и массаж, чтобы уменьшить целлюлит. Это может значительно улучшить внешний вид и структуру кожи.

Возрастное обострение

Целлюлит может стать более заметным с возрастом из-за гормональных изменений, снижения выработки коллагена и увеличения подкожного жира. Несмотря на то, что вы можете стать менее склонными к волнению по поводу внешнего вида, все же стоит продолжать бороться с целлюлитом. Обратите внимание на здоровое питание, физическую активность и увлажнение кожи.

Косметические хитрости

Чтобы уменьшить проявление целлюлита, попробуйте наращивать мышцы. Однако, если это отнимает у вас слишком много времени, используйте спрей для загара. Он выровняет тон кожи и уменьшает видимость ямок.

Местное лечение

Для улучшения вида кожи, попробуйте средства, содержащие комбинацию кофеина и ретинола. Исследования показали, что эта смесь может уменьшить ямочки и улучшить текстуру кожи. Выбирайте продукты с этими ингредиентами для достижения наилучших результатов в борьбе с целлюлитом.

