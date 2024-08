6 фактов о висцеральном жире, которые могут помешать похудению

Знание мифов о висцеральном жире помогает избежать неправильных представлений и подходов к похудению. Это позволяет эффективнее планировать стратегию для снижения жира, основывая ее на научных фактах.

Понимание истинных механизмов помогает достичь реальных результатов и избежать разочарований, которые непременно будут ждать, если доверять некоторым распространенным мифам. О чем ошибочно вы могли верить в отношении висцерального жира, рассказали в Eat This, Not That.

Корица быстро сжигает калории

Корица помогает контролировать уровень сахара в крови, но не способствует сжиганию калорий. Хотя специи добавляют вкуса еде без дополнительных калорий, их нельзя считать средством для быстрой потери жира. Кроме того, чтобы получить преимущества от корицы, нужно потреблять больше, чем одну чайную ложку.

Отказ от глютена способствует удалению жира на животе

Многие люди теряют вес, избегая глютена, из-за общего уменьшения калорий путем отказа от углеводов. Пищевая промышленность использует миф о том, что продукты без глютена являются здоровыми, чтобы продвигать обработанные закуски. На самом деле такие продукты могут вызывать накопление жира, если их заменяют на обработанные безглютеновые альтернативы.

Вода с лимоном способствует растапливанию жира

Если каждое утро пить воду с лимоном, это может помочь улучшить гидратацию и контролировать аппетит, что может уменьшить общее потребление калорий. Хотя в целом это полезно для здоровья, однако научных подтверждений, что этот метод помогает сжигать жир, нет. Однако рекомендуется просто поддерживать достаточный уровень воды в течение дня.

При похудении эффективны темные фрукты

Темные фрукты не сжигают больше жира, однако важно есть разные цвета фруктов для получения всех необходимых питательных веществ. Тем не менее вы можете выбирать ягоды с высоким содержанием клетчатки для длительного ощущения сытости.

Если у вас нормальный индекс массы тела, жир на животе не имеет значения

ИМТ может указать на избыточный вес или ожирение, но не является точным показателем общего состояния здоровья. Важно учитывать, где именно накапливается жир, поскольку жир на животе является большим риском для здоровья, чем просто избыточный вес. Даже при нормальном ИМТ центральное ожирение может повысить риск метаболического синдрома, диабета и сердечных заболеваний.

Источник калорий не важен, если их количество одинаково

Не все калории одинаковы, поскольку 100 калорий из печенья не такие же полезные, как 100 калорий из яблока. Таким образом, лучше есть овощи и белки на 2000 калорий, чем сладости на 1200 калорий. Кроме того, исследования показывают, что при одинаковом количестве калорий из насыщенных и ненасыщенных жиров, больше жира на животе накапливают те, кто употребляет больше насыщенных жиров. А потому, для уменьшения жировых отложений, лучше выбирать ненасыщенные жиры для своего рациона.

Ранее OBOZ.UA рассказал, упражнения по йоге, которые эффективны от жира на животе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.