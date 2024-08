5 минут для йоги, которые избавят вас от жира на животе. Видео

Если вы боретесь с жировыми отложениями на животе, попробуйте добавить йогу в ваш распорядок дня. Некоторые быстрые 5-минутные упражнения вполне способны помочь тонизировать и укрепить ваши мышцы живота, улучшая общее самочувствие.

Сосредоточьтесь на форме и дыхании, чтобы достичь лучших результатов. Какие упражнения по йоге вам стоит попробовать, рассказали в Eat This, Not That.

Поза лодки (Навасана)

Сядьте на коврик и вытяните ноги. Немного наклонитесь назад и поднимите ноги, а руки вытяните вперед параллельно земле. Задержитесь на 60 секунд и продолжайте дышать глубоко. Такое упражнение укрепит мышцы живота и уменьшит концентрацию жира в этой области.

Поза планки с подтягиванием коленей к локтям

Чтобы укрепить мышцы кора и тонизировать область живота, попробуйте следующую вариацию планки. Для этого встаньте в положении планки, потяните правое колено к правому локтю, вернитесь в планку и повторите с левой стороны. Делайте это в течение 60 секунд с постоянным темпом.

Собака мордой вниз с коленом к носу

Собака мордой вниз с коленями к носу - это эффективная поза, которая сочетает инверсию и активное задействование живота. Это способствует укреплению корпуса и сжиганию калорий. Начните в позиции собаки вниз, поднимите правую ногу, затем подтяните правое колено к носу и верните ногу назад. Повторяйте с другой ногой в течение 60 секунд.

Воин III (Вирабхадрасана III)

Эта поза улучшает равновесие и активирует мышцы живота, что помогает уменьшить жир на животе. Начните из положения стоя, наклонитесь вперед, подняв одну ногу, вытягивая руки вперед. Держа тело ровно, задержитесь на 30 секунд на каждой ноге.

Наклон вперед сидя (Пашимоттанасана)

Чтобы уменьшить жир на животе, пятиминутную йогу можно завершить наклоном вперед сидя. Сядьте с вытянутыми ногами, вдохните и вытяните позвоночник. Затем выдохните и наклонитесь к пальцам ног. Задержитесь на 60 секунд, глубоко дыша.

