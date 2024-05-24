15 худших продуктов с высоким содержанием холестерина: что не стоит есть

Поддержание здорового уровня холестерина имеет немаловажное значение для общего здоровья сердца. Такие факторы, как генетика, выбор образа жизни и диета могут способствовать повышению уровня холестерина, особенно холестерина ЛПНП (липопротеидов низкой плотности), часто известного как "плохой" холестерин. По словам Eatthis, хотя включение цельнозерновых продуктов и овощей в свой рацион является полезным, важно также знать об определенных продуктах, которые могут повысить уровень холестерина.

Бекон

Жирное мясо и мясо высокой степени переработки, такое как бекон, богатый насыщенными жирами, которые могут негативно влиять на уровень холестерина. Рекомендуется ограничить потребление насыщенных жиров до менее 6% калорий или 13 граммов в день при диете из 2000 калорий.

Кокосовое масло

Несмотря на свою популярность, кокосовое масло состоит в основном из насыщенных жиров, которые, как известно, повышают уровень плохого холестерина. Вместо этого выбирайте полезные для сердца альтернативы, такие как оливковое масло первого холодного отжима.

Стейк из бифштекса

В то время как нежирные сорта красного мяса содержат полезные питательные вещества, более жирные варианты, такие как стейк с Т-образной костью, имеют более высокое содержание насыщенных жиров. Выбирайте нежирные куски, например вырезку или стейк с тремя кончиками.

Подслащенные напитки

Чрезмерное потребление подслащенных напитков, таких как газировка и фруктовые напитки, связано с повышенным уровнем холестерина и триглицеридов. Предпочитайте несладкие альтернативы, такие как холодный чай или зельтерская вода.

Лаваш

Коммерческие хлебобулочные изделия, такие как лаваши, могут содержать пальмовое масло с высоким содержанием насыщенных жиров. Они могут оказывать влияние на уровень холестерина.

Жирный йогурт

Несмотря на противоречивые доказательства, в жирных молочных продуктах, включая йогурт, может быть много определенных типов насыщенных жиров, повышающих уровень холестерина. Перейдите на обезжиренные или нежирные варианты, чтобы найти более здоровые альтернативы.

Колбаса

Обработанные мясные продукты, такие как колбаса с высоким содержанием жира и натрия, следует ограничить из-за их влияния на уровень холестерина. По возможности выбирайте полезные альтернативы.

Замороженная пицца

Обработанная замороженная пицца часто содержит вредные жиры, повышающие уровень холестерина. Ищите варианты с частично обезжиренным моцареллой и растительным маслом.

Сливочное масло

Сливочное масло с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина следует заменить более полезными жирами, такими как оливковое и авокадо. Это поможет снизить уровень холестерина ЛПНП в организме.

Батончики мюсли

Некоторые батончики мюсли могут содержать пальмовое масло и добавлен сахар, что может повлиять на уровень холестерина. Выбирайте свежие фрукты или несоленые орехи как более здоровые варианты перекуса.

Шоколадное печенье

Хотя сладкое лакомство следует употреблять в умеренных количествах, выпечка промышленного производства часто содержит нездоровые жиры и добавленный сахар. Ограничьте потребление, чтобы обеспечить сбалансированное питание.

Грейпфрут

Хотя грейпфрут и является полезным фруктом, он может взаимодействовать с лекарствами, снижающими уровень холестерина, потенциально вызывая неблагоприятные последствия. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы понять любые взаимодействия с лекарством.

Жареная во фритюре рыба и чипсы

Жареные во фритюре продукты, такие как рыба и чипсы, содержат много насыщенных жиров и натрия, повышающих уровень холестерина в организме. Выбирайте рыбу, приготовленную на гриле, запеченную или жареную.

Попкорн из микроволновки.

Некоторые виды попкорна со вкусом сливочного масла для микроволновки содержат гидрогенизированные жиры с высоким содержанием вредных для здоровья насыщенных жиров. Выбирайте попкорн, приправленный травами и специями, как более здоровую альтернативу.

Нефильтрованный кофе

Некоторые виды нефильтрованного кофе, такие как френч-пресс, холодное заваривание и вареный кофе в ковбойском стиле, содержат высокий уровень дитерпенов, препятствующих переработке и выведению холестерина из организма. Переход на фильтрованный кофе, например наливной или капельный, может улучшить уровень холестерина.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, какие методы периодической голодовки следует попробовать.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.