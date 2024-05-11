Путь для стройной фигуры: какие методы периодической голодовки можно попробовать

В целях снижения веса люди применяют разнообразные диеты, а иногда даже прибегают к голоданию. Причем интервальная голодовка сохраняет свою популярность уже достаточно долго.

Во время периодического голодания человек длительные промежутки времени остается без еды и фокусируется на том, когда есть, а не на том, что есть. OBOZ.UA предлагает популярные методы интервального голодания и преимущества для здоровья.

Процесс

Следует отметить, что голодание в сочетании с умеренными физическими упражнениями способствует снижению веса. Периодическое голодание предполагает отсутствие еды каждый следующий день, но в дни потребления пищи не будет ограничения калорий. Полный отказ от пищи может стать стрессом для организма, однако его модифицированная версия позволяет потреблять до 500 калорий в дни ограничения потребления. Для похудения рекомендуют совмещать ежедневное голодание с умеренными упражнениями.

Метод 16:8

Этот метод следует из самого названия, ведь предполагает голодание в течение 16 часов с последующим 8-часовым периодом приема пищи. Предполагается потребление в течение дня, но только в течение 8-часового "окна". К примеру, ранний ужин в 18:00 и завтрак в 10:00 – идеальный план. Такой метод предотвращает отягощение, поскольку вы спите максимально долго.

Диета 5:2

Эта формула предполагает, что человек может нормально потреблять пищу в течение 5 дней в неделю, тогда как в оставшиеся два дня ее потребление строго снижается до 500 калорий (для женщин) и 600 калорий (для мужчин). Следует правильно разграничить дни голодания между днями обычной еды, чтобы обеспечить организм достаточным количеством питания.

Питание

Специалисты подчеркивают, что при голодании необходимо поддерживать ваше тело питанием с помощью достаточного потребления жидкости. Для выведения токсинов потребляйте больше воды и несладкого кофе и чая. При ограничении потребления до 500 калорий, авокадо, брокколи, брюссельская капуста и яичные белки – лишь некоторые из здоровых вариантов.

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