15 малоизвестных фактов о пищевых предпочтениях Опры Уинфри

Опра – одна из самых известных знаменитостей в мире. Она ведет собственную телепрограмму и имеет миллиардное состояние. Однако, в отличие от многих других звезд, она борется с лишним весом в течение большей части своей жизни.

В 80-х годах Опра сбросила 30 кг благодаря жидкой диете, но снова набрала 7 кг в следующем году. Этот цикл длился десятилетиями, поскольку она испытала и в конце концов отказывалась от разных диет, пишет eatthis.com.

Ее борьба с весом и питанием всегда была публичной. Ее диетические эксперименты часто появлялись на экранах, и она продолжает открыто говорить об этом до сих пор. Опра смогла сбросить около 13 кг по программе Beyond The Scale и сейчас выглядит здорово.

Хотя физическая активность и упражнения играют важную роль в ее похудении, основной упор она делает на свои новые здоровые пищевые привычки. Итак, возникает вопрос: что же она ест? Она предпочитает здоровые продукты, такие как овощи, но и не забывает о вкуснях.

Тосты с авокадо и индейкой – фаворит завтраков

Опра не может устоять перед тостами из авокадо. Ее версия включает хрустящий зерновой тост, авокадо, помидоры и индейку. "Мне нравится, что я могу наслаждаться тем, что хочу во время одного приема пищи", – признается она.

Попкорн – ее любимая закуска

Среди закусок Опры попкорн занимает особое место. Это цельнозерновой продукт, который она обожает с трюфельным маслом.

Картофельное пюре – ее слабость

Опра является настоящим поклонником картофельного пюре, но в последнее время она начала добавлять в картофель цветную капусту, чтобы сделать блюдо менее калорийным, сохраняя вкус. Вы также можете попробовать этот трюк дома, убавив углеводы, не отказываясь от любимого блюда.

Любит готовить французские тосты

Опра любила готовить французские тосты с халой (еврейский плетеный хлеб). Хотя сейчас она ограничивает себя в таких вкусностях через программу Weight Watchers, это было одно из ее любимых блюд для бранча на выходных.

Она ненавидит питьевую воду

Несмотря на то, что вода является важным компонентом здоровой жизни, опра не может заставить себя пить ее достаточно. "Я не люблю воду", – признается она. Но для улучшения вкуса добавляет в воду имбирь и ваниль.

Она не может отказаться от хлеба

Когда Опра начала работу с Weight Watchers, она открыто заявила: "Я люблю хлеб!". И хотя она следит за весом, хлеб остается неотъемлемой частью рациона. Секрет в том, чтобы выбирать полезный хлеб, такой как содержащий больше клетчатки.

Макароны с сыром – еще одна слабость

Опра когда-то назвала макароны с сыром Beecher своим любимым блюдом. Хотя сейчас она ограничивает потребление таких калорийных блюд, раньше это была любимая ее комфортная еда.

Она фанат тыквенных спагетти

Чтобы снизить количество калорий, опра часто смешивает обычные макароны с тыквенными спагетти. Это позволяет ему получить удовольствие от пищи с меньшим количеством углеводов.

Она выращивает собственные овощи

Один взгляд на ее Instagram подтверждает: Опра влюблена в свой огород. Она выращивает все: от листовой зелени до помидоров, что помогает ей поддерживать здоровый образ жизни. Опра признается, что ее садоводство является важной частью повседневной жизни и способом обеспечения свежих и натуральных продуктов прямо на стол. Из ее огорода всегда можно собрать нечто, идеально дополняющее ее здоровый способ питания.

Ее любимый перекус – джикама

Хотя Опра известна своей любовью к разнообразной еде, одним из ее особых фаворитов является джикама. Этот корнеплод из Центральной Америки, похожий на картофель или репу, отличается сочностью и легким сладким привкусом. Одна чашка содержит всего 49 калорий и обеспечивает 6 г клетчатки, что делает ее идеальным компонентом плана питания для поддержания формы.

Чайный поклонник

В 2014 году Опра вместе со Starbucks представила собственный чай Teavana Oprah Chai, в состав которого входит смесь корицы, имбиря, кардамона и гвоздики. Как великая поклонница чая, она лично работала над созданием этой рецептуры. Опра также признает свою привязанность к несладкому холодному чаю.

Она любит морепродуктов

Во время закрытой сессии с участниками программы Weight Watchers, Опра призналась в своей приверженности морепродуктам. Ее любимые варианты – это щепа, баррамунди и креветки. Эти нежирные виды рыбы и морепродуктов отличаются низким содержанием калорий и ртути, что делает их безопасными для частого употребления.

Часто ест крабовые пирожки

Опра также не может устоять перед крабовыми пирожками из ресторана Pappas в Балтиморе. Эти вкусности можно заказать по всей стране, что позволяет вам наслаждаться ими, где бы вы ни находились.

Микрозелень как старт каждого обеда

Перед основным блюдом Опра любит начинать трапезу салатом с микрозеленкой, заправленным оливковым маслом. Микрозелень содержит большое количество витаминов и полезных веществ, что делает ее отличным дополнением к любой диете. Исследования показывают, что употребление овощного салата перед основным блюдом может снизить общее количество употребленных калорий.

Острая еда – секрет ее успеха

Опра также любит острую пищу. Ее пост в Instagram о ужине с острой курицей подтверждает ее любовь к специям. Ученые обнаружили, что острая пища может помогать контролировать аппетит и ускорять сжигание калорий благодаря капсаицину, который активирует определенные белки в жировой ткани.

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