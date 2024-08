Пищевая привычка №1, которая помогает Сигурне Вивер выглядеть прекрасно в 72 года

Сигурни Вивер известна своей многогранной карьерой: она много лет снимается в кино, работает на телевидении, участвует в спектаклях на Бродвее, а также создает анимационные проекты, документальные фильмы и видеоигры. Сегодня она продолжает поражать поклонников своим молодым видом.

Это вызывает у многих вопрос: как она поддерживает такое замечательное состояние? Уивер поделилась своими секретами поддержания силы и энергии в жизни, пишет eatthis.com. По ее мнению, ключ к этому состоит в сохранении выносливости в профессиональной деятельности и веганской диете.

Хотя Сигурни не часто рассказывает о своем питании, она неоднократно отмечала важность веганства для себя и своей семьи. На вопрос о том, продолжает ли она соблюдать веганскую диету, Вивер ответила: "Мы стараемся. Джеймс Кэмерон тоже веган, поэтому во время съемок фильма "Аватар" у нас был веганский кейтеринг. Мы с мужем и дочерью дома также стараемся придерживаться растительной диеты" .

Растительная диета и ее польза для долголетия

Все больше людей сегодня выбирают растительную диету, и среди них немало знаменитостей. Научные исследования подтверждают многочисленные преимущества такого питания для здоровья и долголетия.

Специалисты утверждают, что веганская диета может снизить риск смертности от кардиометаболических заболеваний, а также снизить вероятность возникновения диабета 2 типа и сердечных заболеваний.

Что касается кожи, то растительное питание также имеет свои плюсы в контексте старения. Исследование, проведенное в 2020 году и опубликованное в Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, показало, что веганская диета может способствовать уменьшению клеточного повреждения, связанного с процессами старения кожи. Кроме того, она снабжает организм важными веществами, такими как витамины A, C и E, которые способствуют сохранению здоровья кожи.

К тому же, среди самых старых людей мира много тех, кто преимущественно употребляет растительную пищу. К примеру, в так называемых "голубых зонах", где проживает больше всего долгожителей, мясо едят крайне редко.

