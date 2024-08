Полезные привычки Камерон Диаз: что помогает актрисе жить и чувствовать себя здоровой

Камерон Диаз является примером для вдохновения, поскольку ей прекрасно удается поддерживать долголетие, благодаря своему образу жизни. После того как голливудская звезда завершила свою кинокарьеру, она все свое время уделяет собственному здоровью и участвует в различных интересных проектах.

В частности, не секрет, что Диаз любит готовить и активно работает над поддержанием своего здоровья, о чем она рассказала в своей книге и нас на странице в Instagram. Какие здоровые привычки Камерон Диаз могут быть полезны для подражания, рассказали в Eat This, Not That.

Книга о долголетии Камерон Диаз

Кэмерон Диаз ведет здоровый образ жизни и написала книгу "Книга долголетия: наука о старении, биология силы и привилегия времени", которая является продолжением ее бестселлера "Книга о теле". В этой книге она делится научными фактами о старении и делится конкретными советами, которые способствуют здоровью и продлевают жизнь.

Средиземноморская диета

Для долголетия важно придерживаться здорового питания. Именно поэтому, Камерон Диаз выбрала для себя одну из самых эффективных диет, а именно - средиземноморскую диету. Этот рацион богат белками, цельными зернами, свежими продуктами и полезными жирами, которые помогают поддерживать здоровье.

Кроме того, она придерживается правила "80/20", согласно которому 80% рациона должны составлять здоровые продукты, а 20% можно использовать для наслаждения, например, съесть любимый чизбургер или кусочек пирожного. Камерон Диаз придерживается этого принципа, готовя здоровые блюда в неделю и наслаждаясь едой по выходным.

Хороший ночной сон

В своей книге "Книга о теле" Камерон Диаз подчеркивает важность качественного сна, который гарантирует хорошее настроение и остроту ума. Кроме того, хороший сон влияет не только на следующее утро, но и на общее состояние на протяжении лет.

Оптимистическое отношение к возрасту

Диаз считает, что старение - это возможность становиться лучше, а потому она не считает это проблемой. Позитивный настрой и оптимистичное отношение к старению способствует физическому здоровью. Таким образом, если вы заботитесь о себе в молодости, старшие годы могут стать лучшими в вашей жизни.

Соучредитель бренда органических вин

Камерон Диас является соучредителем бренда органических вин Avaline, который активно продвигает в соцсетях. Avaline использует только натуральные ингредиенты, без агрессивных пестицидов, животных побочных продуктов и дополнительных красителей или сахара.

