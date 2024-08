Как Алиса Милано смогла похудеть на 20 килограммов: основные правила диеты

Каждый родившийся в 80-90-х годах прекрасно помнит Алиссу Милано, более известную в роли Фиби Галливел из культового телесериала "Charmed". После многих лет телевизионной карьеры, актриса родила двоих детей и посвятила свой время семьи, после чего она столкнулась с трудностями в возвращении к своему наилучшему весу.

До беременности Милано весила 52 кг, и чтобы вернуться к своим параметрам она обратилась к диете Аткинса 40, позволяющей потреблять не более 40 чистых углеводов в день. Благодаря этому плану ее вес снизился с 78 кг до 57 кг, что всего на 2,7 кг больше, чем до второй беременности. Как работает эта диета, узнавали в Eat This, Not That.

Свежие продукты

Цукини. Это отличный выбор для уменьшения углеводов в рационе. Нарезая его в виде лапши, вы получите нежную альтернативу пасте.

Дикий лосось. Лосось является отличным источником белка и омега-3. Копченый лосось со сливочным сыром и огурцами – это легкий перекус или завтрак, который поможет в потере веса.

Болгарский перец. Болгарский перец благодаря низкому содержанию калорий и углеводов, а также высокому содержанию витамина С помогает бороться с накоплением жира на животе. Попытайтесь нарезать перец полосками и есть его как здоровую альтернативу чипсам.

Яйца. Это отличный белковый выбор, который можно есть в любое время дня, даже на ужин. Не забывайте включать желток, ведь он содержит холин, помогающий сжигать жир.

Авокадо. Этот сливочный зеленый фрукт является отличным источником жирных кислот омега-3, который легко добавить в салаты, бутерброды или гуакамоле.

Спагетти Сквош. Это отличная низкоуглеводная альтернатива традиционным макаронам. После запекания их можно подавать с разными соусами или оливковым маслом, солью и перцем.

Креветки. Креветки легко готовить и подавать горячими или охлажденными с коктейльным соусом, используя кетчуп без сахара и хрен.

Упакованные продукты

Сырные палочки. Это отличная низкоуглеводная закуска, богатая белком, поддерживающим мышцы. Такой белый сыр в формате палочек можно есть с яблоком или грушей для сбалансированного перекуса с белками, клетчаткой и углеводами.

Чипсы из капусты. Чипсы из капусты легко приготовить дома: просто приправьте листья капусты солью, перцем, чесночным порошком и оливковым маслом, затем выпекайте при 180 градусах в течение 12 минут.

Протеиновые батончики. Обратите внимание на содержащие около 8 граммов белка и 9 граммов клетчатки, а также орехи и сухофрукты.

Закуски и комбинации

Греческий йогурт с миндалем и ягодами. Добавьте миндаль и чернику к греческому йогурту. Греческий йогурт богат белком, а черника обеспечивает витамин С, марганец и антиоксиданты.

Индейка и сыр в форме "унвич". Для быстрого обеда можно завернуть кусочки жареной грудки индейки и сыра в стебель спаржи или стручковой фасоли, или использовать большой лист салата с горчицей или хумусом. Завершить трапезу можно овощным супом на бульоне.

Низкоуглеводное капрезе. Свежие помидоры и сыр моцарелла – это отличное сочетание, которое не только вкусно, но и полезно благодаря ликопину, защищающему мозг.

Яблоки с ореховым маслом. Для полезного перекуса посыпьте кусочки яблок ореховым маслом, выбирая спред без добавленного сахара и частично гидрогенизированных жиров.

"Лодочки" из огурца. Огуречные челноки с рекотой и солью - отличная закуска с низким содержанием углеводов, белка и здоровых жиров.

Сельдерей и арахисовое масло. Палочки сельдерея с арахисовым маслом – это питательная низкокалорийная закуска, которая также помогает избежать обработанных углеводов.

Кисломолочный творог с персиком. Свежий персик, нарезанный на кусочки, превосходно сочетается с небольшой порцией белкового сыра как идеальная сезонная закуска.

Ягодный "заварной крем". Чтобы удовлетворить тягу к сладкому, можно приготовить заварной крем, смешивая чернику с маскарпоне и добавляя леновую муку для повышения клетчатки.

Ананас со смесью орехов. Для быстрой сладкой закуски можно взять ½ стакана свежего ананаса и столько же смеси грецких орехов, фундука и миндаля.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какая диета помогала американцу сбросить 45 килограммов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.