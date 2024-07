Диета Power Foods: какие продукты помогли американке похудеть на 45 килограммов

Для успешного и устойчивого похудения важно делать правильный выбор. В частности, это касается той пищи, которая может попасть в вашу тарелку, а также вашей мотивации и дисциплины, что помогает придерживаться рациона.

В Eat This, Not That! рассказали вдохновляющую историю о Шоне Хейзе, которая сбросила 45 килограммов, включив в свой рацион определенные продукты "Power Foods". Предлагаем рассмотреть, на что способна диета Power Foods и как она помогла ей избавиться от лишнего веса.

Определение Power Foods

Доктор Нил Барнард на страницах своей книги "Диета мощных продуктов" рассказывает, о пути Хейса. Он отмечает, что ограничение калорий может быть сложным и часто приводит к снижению метаболизма и возвращению веса. Диета Power Foods имеет преимущество в том, что оставляет вас довольными, ускоряет метаболизм и задерживает калории в желудочно-кишечном тракте, что способствует быстрому сжиганию калорий.

История Шоне Хейз

Хейз, которая весила 126 кг, похудела на 45 кг. Она придерживается диет с подросткового возраста, считала калории, ограничивала и взвешивала пищу, имея дело с хроническими заболеваниями. В конце концов, в 2017 году опасения и страх за свое здоровье заставили ее переосмыслить свой рацион и перейти к более растительной пище. Таким образом, сейчас ее вес составляет 81 кг. По ее словам, после этого качество ее жизни значительно улучшилось.

Что заставило Хейз выбрать диету Power Foods

Хейс отмечает, что главной причиной для избрания этой диеты стали те преимущества, которые должны были улучшить ее здоровье. После начала Power Foods, она почувствовала повышение энергии, бдительности и улучшение пищеварения. Эта пища богата питательными веществами, имеет низкую калорийность, высокое содержание белка и клетчатки. Вместе с тем, женщина чувствовала насыщение, потребляя такую пищу, что привело к улучшению многих проблем со здоровьем.

Продукты, которые рекомендованы при Power Foods и что советует Шоне Хейз

Хейз использовала шесть основных Power Foods, чтобы похудеть: корицу, ягоды, овсянку, чечевицу, фасоль и листовую зелень (капуста, шпинат). Женщина ежедневно потребляет эти продукты, чтобы поддерживать здоровье и вес, а потому рекомендует на завтрак нарезанный овес или ягодный смузи, на обед зеленый салат с бобами, а на ужин - жареные овощи с чесночно-горчичным соусом.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие продукты с пустыми калориями мешают вам худеть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.