5 продуктов с пустыми калориями, стимулирующие набор лишнего веса

Когда вы пытаетесь похудеть, некоторые блюда и напитки, насыщенные "пустыми калориями" могут полностью уничтожить ваши усилия. По мнению некоторых экспертов, есть пять основных продуктов, которые особенно способствуют набору веса.

Поэтому от чего следует отказаться в рационе, чтобы сохранить свою фигуру и предотвратить наращивание жировой ткани? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Безалкогольные, энергетические и спортивные напитки

Такие напитки содержат много сахара и мало питательных веществ, что может привести к резким колебаниям уровня сахара в крови. Кроме того, такие сладкие напитки могут сигнализировать мозгу, что вам нужно больше энергии, из-за чего вы рискуете съесть больше, чем нужно. Лучше выбирать чай, воду или газировку с лимоном или лаймом.

Выпечка

Соблазн съесть что-то из ароматной выпечки может быть сильным, но он часто содержит много сахара, соли, рафинированных зерен и насыщенных жиров, которые могут вызвать воспаление и усложнить потерю веса. Вместо этого для здоровой альтернативы выбирайте свежие фрукты.

Ветчина, колбаса, хот-доги и бекон

Заказывая бекон, ветчину или колбасу к яйцам, вы не будете способствовать похудению из-за высокого содержания насыщенных жиров и нитратов, вызывающих воспаление. Лучше выбирайте жирную рыбу, например сельдь или лосось, которые содержат омега-3 жирные кислоты и уменьшают воспаление.

Картофель фри

Жареный картофель фри очень вреден для организма, поскольку он содержит много жира, соли и обрабатывается при высоких температурах. Лучше выбрать запеченный картофель с кожурой, содержащий полезные антиоксиданты и фитонутриенты.

Алкоголь

Алкоголь может повышать аппетит и снижать контроль над выбором пищи, что негативно влияет на вес. Выбор безалкогольных напитков или понижение потребления алкоголя поможет избежать этих проблем.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие продукты следует добавить в рацион, чтобы уменьшить уровень холестерина.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.