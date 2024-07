15 причин, чтобы изменить свои пищевые привычки: почему вам нужно обратиться к диетологу

Вы можете активно заниматься спортом, проходить регулярные медицинские осмотры и посещать дерматолога, но при этом испытывать определенное недовольство своим физическим состоянием. Чтобы определить, в чем кроется ваша главная проблема и что именно мешает получать желаемые результаты, вам следует обратиться к диетологу.

Диетолог поможет вашей пищеварительной системе работать бесперебойно и составит план питания, который будет соответствовать вашим потребностям. В Eat This, Not That! поделились, почему вам нужно обратиться к диетологу и какие пищевые привычки могут испортить ваше здоровье.

Ложная непереносимость

Перед тем как исключать продукты из рациона, нужно проконсультироваться с врачом-диетологом. Помните, что только квалифицированный специалист с соответствующим образованием и опытом может предоставлять рекомендации и помочь определить причину симптомов, поставить диагноз и разработать безопасную диету.

Нерегулярная дефекация

Кишечник должен опорожняться один-два раза в день. Если вы пропускаете дни без опорожнения, обратитесь к врачу для коррекции рациона. Также стоит попробовать исключить продукты, вызывающие запоры.

Реакция на молочные продукты

Такие симптомы, как газы, вздутие и диарея могут быть признаками непереносимости лактозы. В этом случае следует сделать анализ, согласно которому врач-диетолог поможет диагностировать проблему и найти альтернативные источники питательных веществ.

Диеты не помогают

Если вы не видите результатов или быстро набираете вес после похудения, помочь определить причину может именно диетолог. Он научит вас здоровым привычкам и поддержит на пути к устойчивым изменениям в образе жизни.

Изжога и кислотный рефлекс

Диетолог может назначить диету для минимизации симптомов кислотного рефлюкса. Для этого следует проконсультироваться с врачом, чтобы исключить серьезные проблемы и определить курс, который поможет с ними бороться.

Изменения в уровне голода

Резкие изменения аппетита могут сигнализировать о проблеме, что является причиной для того, чтобы обратиться к диетологу. Этот специалист может сотрудничать с врачом для выявления причин и поможет найти решение.

Высокий уровень холестерина

Чтобы снизить высокий уровень холестерина и избежать проблем с сердечно-сосудистой системой, нельзя пренебрегать рекомендациями от диетолога. Имея результаты вашего анализа, этот специалист может разработать рекомендации по рациону, что поможет избежать инфаркта и других сердечных заболеваний.

Отсутствие результата несмотря на правильные действия

Речь идет не о временных трудностях, а о постоянной неспособности похудеть, даже при правильном питании и тренировках. Встреча с диетологом может помочь выявить скрытые проблемы и усовершенствовать ваш подход к борьбе с лишним весом.

Способы потери веса

К процессу похудения следует подходить ответственно. В частности, питаясь сбалансированной пищей и избегая дефицита питательных веществ, чтобы сохранить крепкое здоровье и поддерживать вес.

Различные жизненные ситуации

Обращаться к диетологу в сложных жизненных ситуациях - это нормально, ведь он поможет адаптировать ваш рацион к новым вызовам. Независимо от того, вы беременны, имеете диабет или готовитесь к марафону, диетолог поможет подобрать правильное питание для поддержания вашего здоровья.

Постоянные мысли о еде

Если вы заметили, что вы часто думаете о следующем приеме пищи - это свидетельствует об одержимости едой. Это вполне может быть признаком расстройства пищевого поведения, бороться с которым поможет именно диетолог.

Стрессовые переломы

Это распространенное явление, о котором могут знать не все. Консультация со специалистом позволит выяснить причины таких проблем, а также помочь обеспечить необходимые питательные вещества для здоровья костей, такие как витамин D и витамин К.

Эмоциональное переедание

Если вы едите из-за тревоги, печали или радости, это может стать привычкой и быть тревожным сигналом. Такое пищевое расстройство способно привести к набору лишнего веса и риску определенных болезней. Именно диетолог может помочь и порекомендовать, как управлять эмоциями, чтобы преодолеть переедание.

Чрезмерное похудение

Если вы имеете чрезвычайно напряженное расписание, вероятно, что оно может приводить к недостаточному питанию. Однако, встреча с диетологом поможет вам убедиться, что вы правильно питаетесь, предоставляя организму необходимое топливо и предотвращая дефицит энергии

Подготовка к беременности

Если вы пытаетесь забеременеть, репродуктивное здоровье играет важную роль в подготовке вашего организма к здоровой беременности. Обратитесь к диетологу, чтобы узнать все об этом состоянии и как правильно питаться во время беременности.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о привычках, которых следует избегать во время беременности.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.