6 привычек, которых следует избегать во время беременности

Знали ли вы, что некоторые действия во время беременности, потенциально могут повлиять на здоровье ребенка после его рождения? В частности, из-за особых привычек, которые присущи большинству женщин в положении, существует риск развития ожирения в следующем поколении.

Повлиять на вес ребенка в будущем могут различные факторы во время материнства, однако знания о них, позволят избежать возможных проблем. Что именно вам нужно знать, чтобы не причинить вреда ребенку на этапе беременности, рассказали в Eat This, Not That!

Просмотр телевизора во время еды

Беременные женщины, которые смотрят телевизор во время еды, часто продолжают эту привычку во время кормления ребенка. По словам доктора Мэри Джо Месито из Нью-Йоркского университета, такие действия могут повысить риск детского ожирения, а также привести к пропуску сигналов сытости ребенка.

Регулярное употребление красного мяса

Известно, что регулярное потребление красного мяса повышает риск гестационного диабета у беременных женщин, что создает угрозы для здоровья как матери, так и ребенка. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Diabetes Care, у детей матерей, больных гестационным диабетом существенно возрастает риск ожирения, однако не мясные источники белка по типу орехов, могут снизить риск появления заболевания на 40%.

Набор избыточного веса

Избыточный вес, набранный во время беременности, может навсегда повлиять на аппетит и энергетический баланс у детей. Согласно исследованию от PLoS Medicine было обнаружено, что 39,4% детей, рожденных женщинами, которые во время беременности набрали более 18 килограммов, страдают от ожирения.

Дефицит достаточного веса

Слишком низкий вес во время беременности так же как и избыточный вес может повысить риск рождения ребенка с лишним весом и ожирением. Большое исследование Американского журнала акушерства и гинекологии показало, что женщины с нормальным индексом массы тела, которые набрали менее 12-16 килограммов, имели на 63% больше шансов родить ребенка с лишним весом или ожирением.

Прием антидепрессантов

Исследование, проведенное в Университете Макмастера показало, что прием антидепрессантов во время беременности может привести к диабету 2 типа, накоплению жира вокруг печени и ожирению у детей. Таким образом следует избегать антидепрессантов и проконсультироваться у врача, относительно допустимых препаратов.

Сокрытие от врача свой посттравматический стресс

Сильный стресс во время беременности повышает риск ожирения у детей уже во взрослом возрасте. Согласно исследованию Орхусского университета, у тех молодых мужчин, чьи матери во время беременности потеряли мужа, имели повышенный риск появления ожирения. Таким образом, во время беременности особенно важно контролировать свое эмоциональное состояние и быть максимально открытыми с врачом.

