15 продуктов, которые не следует есть во время болезни

Когда вы больны, важно не только правильно лечить симптомы, но и заботиться о своем питании. То, что вы едите, может оказать значительное влияние на скорость вашего выздоровления и эффективность борьбы с болезнью.

Видео дня

Некоторые продукты могут ухудшить ваше состояние, вызывая воспаление, обезвоживание или увеличение количества слизи в организме. Издание eatthis.com рассказывает о 15 продуктах, которых следует избегать, чтобы быстрее выздороветь и поддержать свое здоровье.

Авокадо

Этот фрукт, хоть и полезен в другом контексте, может быть трудным для пищеварения во время болезни. Из-за высокого содержания жиров он вызывает дискомфорт в желудке, а также содержит гистамин, усугубляющий симптомы простуды.

Хлеб

Хотя обычный хлеб может быть полезен здоровым людям, но во время болезни даже незначительная чувствительность к глютену может спровоцировать воспаление. Рекомендуется отказаться от глютеновых продуктов до полного выздоровления, поскольку они способствуют образованию слизи.

Конфеты

Это очевидный выбор: откажитесь от сладостей, когда вы больны. Потребление сахара может усугубить воспаление и ослабить иммунный ответ. Если вы хотите поскорее выздороветь, лучше не есть конфет.

Картофель фри

Жареная пища, в частности картофель фри, стимулирует воспаление в организме, что может усугубить состояние во время болезни. Также жирная пища тяжело переваривается и дополнительно нагружает чувствительный желудок.

Молоко

Цельное молоко может усиливать выработку слизи в организме, что не желательно во время простуды. Молочные продукты временно сгущают слизь, которая задерживает аллергены и микробы в организме.

Кофе

Хочется кофе поднять энергию, но во время болезни это может быть вредно. Кофеин является мочегонным средством, способствующим обезвоживанию. В сочетании с другими симптомами, такими как температура или нарушение пищеварения, это значительно усложнит выздоровление.

Пицца

Пицца сочетает в себе несколько продуктов, которые могут усугубить симптомы простуды. Она содержит глютен, насыщенные жиры и гистамин, вызывающие воспаление и увеличение количества слизи.

Шоколад

Шоколад, особенно с высоким содержанием насыщенных жиров, может обострить воспаление. Поскольку он содержит много сахара, это может способствовать размножению дрожжей в вашем организме, что приводит к дисбалансу бактериальной флоры.

Обработанное мясо

Продукты, такие как хот-доги, бекон или ветчина, содержат большое количество натрия. Это приводит к обезвоживанию, значительно усложняющему выздоровление, поскольку соль извлекает жидкость из клеток организма.

Картофельные чипсы

Чипсы – это продукт, который не только обезвоживает организм из-за высокого содержания натрия, но содержит насыщенные жиры, которые ухудшают состояние во время болезни. Они также могут раздражать горло, что вредно во время боли в горле.

Сладкие напитки

Сладкие газированные напитки могут усугубить воспаление в организме. Высокое содержание сахара ослабляет иммунную систему, поэтому лучше выбирать напитки без сахара, чтобы поддержать здоровье во время болезни.

Сейтон

Этот заменитель мяса, почти полностью состоящий из глютена, может быть проблемным для людей с чувствительностью к нему. Глютен провоцирует воспаление и способствует выработке слизи в организме, поэтому лучше избегать сейтана во время болезни.

Соевый соус

Этот продукт содержит не только глютен, но и большое количество натрия и гистамина, которые могут усугубить состояние при простуде. Если вы хотите побыстрее выздороветь, лучше выбирать другие заправки.

Морепродукты

Моллюски, мидии, креветки и другие морепродукты содержат гистамин, который может усугубить симптомы простуды или вызвать аллергические реакции. Поэтому лучше воздержаться от их употребления во время болезни.

Алкоголь

Алкоголь во время болезни – это плохая идея. Он не только обезвоживает организм, но и ослабляет иммунную систему, что делает болезнь более продолжительной и тяжелой.

Ранее OBOZ.UA опубликовал пищевые привычки, уменьшающие риск болезней.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.