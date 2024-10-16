15 продуктов, которые помогут вам быстрее похудеть

Если вы пытаетесь похудеть, следует узнать, как ускорить процесс сжигания жира. Некоторые продукты могут помочь вам достичь целей.

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Издание eatthis.com опубликовало 15 невероятных продуктов, которые следует добавить в свой рацион. От овощей и фруктов до шоколада и вина – эти суперфуды снизят ваши сантиметры на талии.

Авокадо

Этот фрукт содержит полезные мононасыщенные жиры, способствующие снижению веса. Исследования в Nutrition Journal показали, что участники, употреблявшие половину авокадо во время обеда, чувствовали сытость на более долгое время и меньше подвергались соблазнам перекусить.

Черника

Этот фрукт богат антиоксидантами. Исследования в Journal of Medicinal Food подтвердили, что антиоксидантные плоды могут снизить объем абдоминального жира, триглицеридов и общую массу тела. Чернику прекрасно добавлять к овсянке, йогурту или просто употреблять в качестве перекуса.

Красный виноград

Красный виноград содержит ресвератрол, уменьшающий накопление жира и способствующий его расщеплению. Поэтому чем больше вы его будете есть, тем быстрее сможете избавиться от лишнего жира.

Красное вино

Сходные преимущества имеет и красное вино, изготовленное из красного винограда. Умеренное употребление может быть полезным для уменьшения жировых отложений.

Лесные орехи

Эти орехи являются отличным источником мононасыщенных жиров и обладают противовоспалительными свойствами. Лучше употреблять их в натуральном виде, а не в формах, содержащих сахар, как у Nutella.

Корица

Добавьте корицу к овсянке или полосе. Она содержит коричный альдегид, который может повысить метаболизм и способствовать уменьшению жировых клеток.

Сладкий картофель

Этот овощ насыщает надолго и уменьшает тягу к перекусам. Картофель также богат каротиноидами, которые улучшают вес и уменьшают жир.

Фасоль

Она наполнена белком и клетчаткой, и исследования показали, что употребление четырех порций фасоли в неделю может ускорить процесс похудения.

Зеленый чай

Употребление зеленого чая помогает снизить жировые клетки и ускорить их сжигание. Исследования показали, что мужчины, пившие экстракт зеленого чая перед тренировками, сжигали больше жира.

Греческий йогурт

Этот йогурт является не только источником белка, но также содержит аминокислоту фенилаланина, которая уменьшает аппетит, воздействуя на мозг и кишечник.

Темный шоколад

Исследования в Университете штата Луизиана показали, что шоколад может активировать производство жирных кислот, помогающих сжигать жир.

Помидоры

По данным исследований, помидоры активируют ДНК, способствующую сжиганию жира.

Шпинат

Этот листовой овощ обеспечивает не только белок, но и тилакоиды, которые снижают вес и помогают ощущать сытость.

Острый перец

Исследования из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе показали, что употребление острого перца может увеличить количество сожженных калорий.

Гранат

Этот фрукт способствует быстрому сжиганию жира, как показали исследования в Международном журнале ожирения, оказавшие его положительное влияние на уменьшение абдоминального жира.

Включив эти продукты в свое меню, можно заметно улучшить свои результаты в борьбе с лишним весом.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие закуски помогут избежать лишнего веса с возрастом.

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