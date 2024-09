Закуски, предотвращающие появление лишних килограммов: что съесть сейчас, чтобы не потолстеть с возрастом

Если вам нравится перекусывать между основными приемами пищи, лучше выбирайте здоровые закуски. Для этого существует множество вариантов, но некоторые лучше других влияют на здоровье и могут стать частью вашего сбалансированного рациона.

В частности, группа международных исследователей обнаружили, что орехи и сухофрукты могут помочь предотвратить накопление жира на животе с возрастом. Как именно, рассказали в Eat This, Not That.

Исследование показало, что люди в возрасте 65-79 лет, которые ели 30 граммов орехов или сухофруктов хотя бы три раза в неделю, имели на 19% меньше шансов появления абдоминального ожирения. Кроме того, эти диетические жиры и фрукты могут помочь поддерживать здоровый вес, даже когда люди пытаются похудеть.

Орехи богаты калориями и полезными жирами, что может помочь уменьшить чувство голода в течение дня и эффективно способствовать сжиганию калорий в состоянии покоя. Зато сухофрукты содержат много клетчатки, что способствует быстрому ощущению сытости, что уменьшает вероятность употребления нездоровой пищи.

Рекомендуется употреблять орехи в количестве 28 граммов на порцию, а также 1,5-2 чашки свежих или сухих фруктов ежедневно, чтобы достичь рекомендуемой нормы. Также, избегайте орехов с добавлением соли, чтобы не повышать риск для здоровья сердца и общего здоровья.

Однако, учтите, что некоторые сухофрукты содержат добавленный сахар, что затрудняет похудение. Кроме того, они меньше свежих, а потому их легко переесть и добавить к закуске лишних калорий. Чтобы избежать этого, разделяйте сухофрукты на порции и не ешьте их прямо из пакета.

