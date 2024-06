7 ваших любимых закусок, стимулирующих набор лишнего веса

Чтобы сбросить лишний вес вам не обойтись без определенных жертв, особенно если вы любите проводить свободное время за просмотром фильмов вместе со снеками. Именно такие закуски могут провоцировать набор излишней массы, от которой трудно избавиться без здорового питания и регулярных занятий спортом.

От каких популярных закусок вам следует отказаться для улучшения здоровья и внешнего вида? В Eat This, Not That! рассказали о 7 нездоровых продуктах, которые следует исключить из своего рациона.

Картофельные чипсы

У картофельных чипсов много недостатков, а самый главный — они вызывают привыкание. Исследование, проведенное в Гарвардском университете, показало, что участники, регулярно употреблявшие чипсы, ежегодно набирали вес. А потому если вы привыкли перекусывать этим снеком, лучше уж сейчас от этого отказаться.

Шоколадные батончики

Употребление около 100 г темного шоколада в день, то может снизить риск сердечных заболеваний и помочь похудеть. Однако потребление молочного шоколада, напротив, способствует набору веса из-за высокого содержания калорий и сахара. Исследование в American Journal of Clinical Nutrition подтвердило, что шоколадные батончики обладают высокой энергетической ценностью, а потому существенно увеличивают вес.

Парфе из йогурта

Йогурт может быть полезен, но все зависит от его типа. Ароматизированные йогурты содержат много сахара, а добавление в них гранолы еще больше увеличивает его количество. Это может способствовать размножению больных кишечных микробов и увеличению веса. Таким образом лучше выбирайте йогурты с низким содержанием сахара, одобренные диетологами, для здорового перекуса.

Кукурузные хлопья

Многие злаки содержат сахар, что способствует увеличению веса. Исследования показывают, что овсянка на завтрак держит вас сытым дольше и помогает потреблять меньше калорий по сравнению с кукурузными хлопьями.

Крендели

Вам может казаться, что такая закуска лучше чипсов, однако это не так. Кренделя переполнены солью, способствующей набору веса. Исследование в Journal of Nutrition показало, что соль нарушает биологические сигналы, свидетельствующие о сытости, заставляя вас есть больше пищи, чем нужно.

Консервированные фрукты

Если продукт содержит фрукты, это не гарантирует вам, что вы получите от еды только пользу. Консервированные фруктовые коктейли часто содержат в составе тяжелые кукурузные сиропы с большим содержанием сахара. Потребляя этот продукт, учтите, что добавленный сахар не только вредит талии, но и влияет на настроение и психическое здоровье.

Батончики из гранолы

Гранола часто содержит много сахара, особенно когда его покрывают шоколадом. Поэтому в таких батончиках часто не хватает белка и клетчатки, которые обеспечивают сытость. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует снизить потребление добавленного сахара для снижения риска сердечных заболеваний.

