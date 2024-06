Берегитесь этой еды: самые плохие закуски для вашей печени

Многие считают печень только органом, помогающим переваривать алкоголь, но на самом деле она выполняет невероятно важные функции для нашего здоровья. Врачи подчеркивают, что печень способна выполнять более 500 разнообразных функций для поддержания работы организма и балансировки химических уровней.

В ней содержится около полулитра кровоснабжения организма в любой момент и производит желчь для регулирования пищевых процессов. Какие продукты наиболее вредны для печени для этого сверхважного органа, пишет Eat This Not That.

Каких продуктов следует избегать

Газированные напитки

Неудивительно, что все, что содержит большое количество сахара, следует избегать для поддержания здоровья печени. Газированные сладкие напитки являются одним из примеров ряда продуктов, которые могут вредить печени из-за своих свойств, таких как высокое содержание сахара, искусственные добавки, ароматизаторы и другие составляющие, не обладающие полезными пищевыми свойствами, даже если они считаются диетическими или бескофеиновыми.

Чипсы

В Американском фонде здоровья печени напоминают, что чрезмерное употребление соли может оказывать негативное влияние на функционирование печени. Таким образом, большой пакет чипсов, который обычно едят одномоментно, может быть не лучшим выбором для перекуса.

Конечно, лучше избегать обработанной и жареной пищи вообще. Если вам нужно что-то для перекуса, попробуйте crudité – это сырые овощи, которые снабжают ваше тело и органы полезными веществами.

Алкоголь

Следует помнить, что алкоголь оказывает негативное влияние на печень, особенно если вы потребляете его в больших количествах за короткое время или в течение ночи. Печень отвечает за расщепление алкоголя, поэтому когда вы пьете больше, чем один напиток сейчас, органу приходится работать на грани своих возможностей для метаболизма алкоголя. По этой причине American Liver Foundation рекомендует ограничить потребление алкоголя одним напитком в день для женщин и двумя мужчинами.

Также следует избегать смешивания алкоголя с газировкой, поскольку это может заставить печень работать еще напряженнее.

Крекеры

Не все крекеры могут быть безопасны для вашей печени, как может показаться на первый взгляд. Исследования показывают, что продукты с рафинированными углеводами или сахаром, такие как кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, белый хлеб, рис или макароны могут негативно влиять на печень. Хотя жевание крекеров может показаться легкой закуской, стоит помнить о своей печень, когда в следующий раз будете выбирать пищу.

Вяленое мясо

Большое количество красного мяса и соли может быть вредным для печени, поэтому важно ограничивать их употребление. Известно, что вяленое мясо, такое как прошутто, или мясные нарезки, например ветчина, болонья или салями, лучше есть в умеренных количествах. Вместо этого рекомендуется включать в рацион нежирное мясо, такое как курица, индейка или тунец для большего здоровья печени.

Консервированные фрукты

Исследование 2013 показало, что чрезмерное потребление фруктов может привести к избыточной нагрузке печени фруктозой, что может вызвать проблемы с ее переработкой и возникновение жировой дистрофии печени. Значительное количество консервированных фруктов содержит сахарные сиропы или добавленные сахара, что также может усугублять риск подобных проблем.

Жареная еда

Жареная пища может приводить к различным проблемам, особенно для печени, особенно чувствительной к такому продукту. Американский фонд печени четко рекомендует избегать жареной пищи, включая фаст-фуд, если вы хотите обеспечить здоровое функционирование вашей печени. Подчеркивается, что в жареных блюдах содержится много панировочных составляющих или молочные продукты, которые могут стать причиной проблем для печени. Это важно ограничивать их потребление для поддержания здоровья этого органа.

Что можно есть

Согласно информации Американского фонда печени, регулярные физические упражнения, сбалансированное питание, избегание токсинов, надлежащие прививки и другие здоровые привычки могут способствовать поддержанию надлежащего функционирования печени. Относительно питания Фонд также рекомендует употреблять в достаточном количестве фрукты, овощи, цельные злаки, богатые клетчаткой, рыбные блюда и белое мясо.

