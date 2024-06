Напитки, которые разрушат вашу печень: о чем свидетельствует исследование

Печень является тем органом, который играет ключевую роль в фильтрации токсинов из организма. Однако, многие популярные напитки, такие как сладкая газировка и энергетические напитки, могут вызывать жировую болезнь печени и другие проблемы из-за высокого содержания сахара и вредных добавок.

Таким образом, спасти этот орган и нормализовать его работу поможет сознательное потребление и ограничение в рационе любых напитков, которые могут провоцировать проблемы со здоровьем. От чего следует отказаться и о чем свидетельствует последнее исследование на эту тему, рассказали в Eat This, Not That!

Об исследовании

Начатое в 1948 году, Фремингемское исследование сердца сыграло значительную роль в повышении образованности общественности, о влиянии негативных привычек на здоровье и продолжительность жизни, в частности относительно курения и диеты. Результатами многолетнего исследования, а именно в клинической гастроэнтерологии и гепатологии, поделились исследователи из Медицинской школы Бостонского университета и Гарвардской медицинской школы.

В ходе исследования сравнивались данные 1636 человек, которые сообщали о частоте употребления подслащенных напитков и газировки. Это помогло сравнить эти данные с уровнем заболеваемости неалкогольной жировой болезнью печени, состояние, при котором в печени накапливается избыток жира.

Неалкогольная жировая болезнь печени

Неалкогольная жировая болезнь печени - это заболевание, при котором в печени накапливается избыток жира, не связанного с алкогольным потреблением. Это состояние может приводить к серьезным осложнениям, а также вызывать увеличение печени, что провоцирует боль.

Согласно Фремингемскому исследованию сердца, неалкогольную жировую болезнь печени можно предотвратить, отказавшись от подслащенных напитков. Исследователи обнаружили, что частые потребители подслащенных напитков (от одного раза в день до одного раза в неделю) имеют в 2,5 раза больший риск развития этой болезни по сравнению с теми, кто их не употребляет. Кроме того, даже "эпизодические" потребители (от одного раза в месяц до реже одного раза в неделю) также имеют больший риск накопления жира в печени, чем те, кто вообще не употребляет подслащенные напитки.

