Пять обязательных продуктов для очищения печени

Основная задача печени – фильтровать кровь, поступающую из желудочно-кишечного тракта, прежде чем она попадает в остальное тело. Также детоксицировать химические вещества и метаболизировать лекарства.

Однако этот жизненно важный орган может подвергаться воздействию некоторых токсинов, содержащихся в обработанных продуктах, потребляемых ежедневно. Мы расскажем вам о пяти обязательных продуктах, которые помогут очистить печень.

Куркума

С давних времен куркума была достаточно популярна благодаря своим лечебным свойствам, поэтому ее положительное влияние на печень не должно быть неожиданностью.

Биологически активное вещество куркумы – куркумин – помогает защитить печень благодаря своему гепатопротекторному эффекту. Кроме того, куркума может защитить печень от нескольких заболеваний, уменьшая воспаление, минимизируя окислительный стресс, улучшая липидный обмен и чувствительность к инсулину.

Орехи

Прекрасное сочетание жирных кислот, биологически активных соединений и основных питательных веществ, орехи могут естественным образом очистить печень. Богатые аминокислотой аргинин и основные витамины, орехи могут помочь вам избавиться от токсинов, таких как аммиак.

Кроме того, они также полезны для повышения уровня глутатиона и жирных кислот омега-3. Съедая горсть орехов каждый день, вы также можете снизить проблемы с холестерином.

Кофе

Неконтролируемое потребление алкоголя и фруктозы может привести к циррозу печени – состоянию, когда ткань печени замещается рубцовой тканью. Но не беспокойтесь, регулярное употребление кофе может вам помочь.

Кофе эффективно снижает риск цирроза и улучшает здоровье печени, уменьшая ее жесткость.

Йогурт

Пожалуй, самое плохое, что может произойти с вашей печенью и телом в целом – это нежелательное накопление жира. Это может привести к ряду проблем со здоровьем, таких как сердечный приступ и инсульт.

Но вы можете эффективно оградить печень от накопления жира, просто употребляя йогурт. Он богат полезными для кишечника бактериями, которые называются пробиотиками. Регулярно употребляйте обычный несладкий йогурт.

Оливковое масло

Богата полезными жирами, оливковое масло прекрасно подходит для вашего здоровья в целом. Кроме того, он также может помочь улучшить здоровье печени.

Это масло может эффективно защищать печень от окислительного стресса, часто связанного с ускоренным старением и другими серьезными проблемами со здоровьем. Регулярное употребление оливкового масла поможет снизить уровень жира в печени.

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