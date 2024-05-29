Как улучшить свое здоровье с помощью питания: 10 полезных привычек

Иногда сложно поставить перед собой разумные цели в своем рационе и питании. Поэтому Eatthis подготовил несколько советов по лучшим решениям о еде и здоровом питании.

Добавлять и никогда не отнимать

Вместо того чтобы сосредотачиваться на извлечении некоторых продуктов из своего рациона, лучше добавьте больше. Подумайте о недооцененных продуктах, таких как семена (чиа, лен, кунжут, тыква или подсолнечник), микрозелень, ферментированные продукты, специи и другие, которые вы можете включать в свои блюда. Посыпьте семенами салаты, украшайте бутерброды микрозеленью, экспериментируйте с куркумой и имбирем в рецептах заправок для кимчи, зерновых лоханок, таким образом ваш мозг получает ценные питательные вещества через кишечник.

Получайте удовольствие от того, что вы выбираете

Не торопитесь во время еды, чтобы почувствовать каждый кусочек и сознательно смаковать его. Отойдите от строгих диетических планов к здоровому образу жизни, который отвечает долгосрочным целям, тем самым позволяя себе получать удовольствие от еды.

Меньше волнуйтесь

Употребляйте разнообразные продукты с высоким содержанием питательных веществ – это помогает не только мозгу, но и телу. Микробиом кишечника будет обогащен этими веществами, что повышает иммунитет, улучшает настроение и борется с хроническими дегенеративными заболеваниями. Не беспокойтесь о навязчивом идеальном выборе, поскольку пища остается важной частью сохранения бодрости и продления жизни.

Договаривайтесь обо всем заранее

Чтобы избежать импульсивных покупок или нездоровой пищи, составляйте список. Следует готовить еду заранее, используя ингредиенты, имеющиеся на вашей кухне, прежде чем идти в магазин.

Ставьте цели, которых вы можете достичь

Вместо того чтобы полностью отказываться от некоторых продуктов, будьте реалистами и выбирайте экологически чистые варианты. Простой пример – прием добавок кальция и магния перед сном, что может помочь справиться с общим дефицитом питательных веществ, а также улучшить качество сна.

Акцентируйте внимание на позитиве

В этом случае измените свое мышление от того, сколько вы можете съесть до того, сколько вы можете добавить в пищу. Предпочитайте свежие продукты, поскольку они очень питательны, кроме того, включайте фрукты, зелень и другие овощи в каждый прием пищи. Разрешите себе немного десерта или крахмала, но не злоупотребляйте ими.

Правило 80/20

Создавайте баланс и устойчивость, ставя перед собой комплексные цели. Соблюдайте принцип 80/20, когда вы предпочитаете фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирные белки и здоровые жиры в течение 80% времени, а затем время от времени позволяете себе менее питательные продукты, которые вам нравятся, примерно 20% времени. Таким образом, вы можете наслаждаться особыми случаями, такими как праздники и социальные мероприятия, не чувствуя себя обделенными.

Держитесь подальше от негатива

Меняя свои пищевые привычки, думайте о еде как о чем-то хорошем, а не плохом. Вы можете иметь более здоровые и приятные отношения с едой, если вы решите наслаждаться каждым приемом.

Соблюдайте правила апельсина.

Каждый прием пищи должен включать фрукты и овощи разных цветов. Добавьте любой красный, оранжевый или зеленый фрукт или овощ, чтобы увеличить плотность питательных веществ в тарелке. Такой подход отображает визуально привлекательный выбор, обеспечивающий ваш организм необходимыми питательными веществами, гидратацией, клетчаткой и противовоспалительными соединениями.

Откажитесь от модных диет

Не поддавайтесь соблазну быстрых результатов, которые приносят модные диеты, потому что они могут быть неустойчивыми в долгосрочной перспективе. Вместо того чтобы прибегать к экстремальным действиям, сосредоточьтесь на поддержке всесторонней пищевой привычки, которая поддерживает весь ваш организм. Обратитесь к профессионалам, которые помогут вам создать длительный путь к здоровому питанию.

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